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11:30 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининградскую область пытались ввезти заражённые розы и перец

Сотрудники Россельхознадзора не пустили в регион две партии заражённых товаров. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты нашли калифорнийский трипс в сладком перце из Македонии и в 60-ти розах из Кении. Вес заражённого вредителем перца составил 3,25 тонны.

В результате партию овощей отправили на обеззараживание, а розы уничтожили.

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