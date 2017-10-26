В Калининградскую область пытались ввезти заражённые розы и перец
Сотрудники Россельхознадзора не пустили в регион две партии заражённых товаров. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Сотрудники Россельхознадзора не пустили в регион две партии заражённых товаров. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Специалисты нашли калифорнийский трипс в сладком перце из Македонии и в 60-ти розах из Кении. Вес заражённого вредителем перца составил 3,25 тонны.
В результате партию овощей отправили на обеззараживание, а розы уничтожили.