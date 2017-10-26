В Челябинске сварили уникальную броню для Минобороны

«Машина получит бронированную кабину, элементы капота, топливного бака и других узлов — таким образом оператор защищен от камнепада, падающих деревьев, пуль и осколков при выполнении инженерных задач в условиях боевых действий», — сообщает пресс-служба предприятия.

Напомним, бронированный бульдозер Б12 впервые показали на выставке-форуме «Армия-2017» и он сразу приковал внимание как российских военных, так и представителей зарубежных армий. В отличие от популярных ныне в войсках бульдозерных агрегатов на базе шасси танка, Б12 дешевле, экономичнее, и имеет большой ресурс эксплуатации.

Как пояснили на заводе, сварки бронелистов ведется так называемым прерывистым швом: пять сантиметров вперед, потом с другой стороны на пять сантиметров навстречу первому шву. Этот метод позволяет избежать перегрева металла.

Для проверки прочности брони применяется специальный твердомер. Замеры делаются на всех основных деталях.