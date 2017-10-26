В Челябинске сварили уникальную броню для Минобороны
Челябинский тракторный завод в рамках контракта с Минобороны освоил уникальную технологию сварки броневых листов для тракторов Б12, которые используются в войсках.
Челябинский тракторный завод в рамках контракта с Минобороны освоил уникальную технологию сварки броневых листов для тракторов Б12, которые используются в войсках.
«Машина получит бронированную кабину, элементы капота, топливного бака и других узлов — таким образом оператор защищен от камнепада, падающих деревьев, пуль и осколков при выполнении инженерных задач в условиях боевых действий», — сообщает
Напомним, бронированный бульдозер Б12 впервые показали на
Как пояснили на заводе, сварки бронелистов ведется так называемым прерывистым швом: пять сантиметров вперед, потом с другой стороны на пять сантиметров навстречу первому шву. Этот метод позволяет избежать перегрева металла.
Для проверки прочности брони применяется специальный твердомер. Замеры делаются на всех основных деталях.
«Предприятий, выполняющих сварочные работы со сверхпрочными специальными сталями в стране можно пересчитать по пальцам», — говорит начальник