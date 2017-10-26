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11:33 (мск), источник: Вести - Пермь

Пермских роботов трудоустроят банки Чили

В 2005 году выпускники политеха собирали своего первого робота в гараже. Сегодня компания уже построила больше 200 моделей.

В Перми начали собирать роботов третьего поколения. Вот-вот первая их партия должна отправиться в Чили. Как говорят, они будут умнее предыдущих и станут работать в банках. При этом стокилограммовые машины умеют даже танцевать.

Музыка еще не звучит, но все танцевальные движения новый робот пермской компании исполняет виртуозно для машины весом почти сто килограмм. Олег Кривокурцев, руководитель компании, лично проверяет, как работает одна из главных систем — голосовая.

У новой партии, которая еще только собирается в цехе, основным разговорным языком станет испанский. В Чили уже в ближайшее время отправятся роботы третьего поколения, собранные в Перми. Они будут работать в банке.

Пермских роботов нового поколения собирают в сборочных цехах — примерно по 10 экземпляров в месяц.

В компании все начинается с конструкторского бюро, точно такие же есть на больших заводах и предприятиях. Здесь рисуют эскизы будущих роботов. В соседнем помещении изготавливают детали, затем сборочный конвейер. Третье поколение роботов вышло «умнее» предыдущего.

В 2005 году выпускники Пермского политехнического университета собирали своего первого робота в гараже. Сегодня компания уже построила больше 200 моделей. Пермские робототехники получили грантовую поддержку фонда «Сколково». Планы по развитию самые грандиозные.

Олег Кивокурцев, директор по развитию компании по сбору роботов: «Заменить человека. Мы постепенно к этому стремимся, постепенно замещаем. Роботу не нужно есть, ему не нужно идти отпуск, ему не нужен выходной, он не заболеет никогда, всегда улыбается и все знает о компании, где он работает».

Больше 80 процентов всех деталей и механизмов для своих нужд производят здесь же, на предприятии. За рубежом приходится покупать только электронную начинку. Так что 4-е поколение пермских роботов можно ждать уже в самом ближайшем будущем.

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