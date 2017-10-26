Узбекистан привлечет кредит Ziraat Bank на сумму $200 млн

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 октября 2017 года подписал постановление «О дополнительных мерах по эффективной реализации Программы по строительству и реконструкции доступных многоквартирных домов в городах на 2017−2020 годы».
Согласно документу, Узбекистан планирует получить двумя траншами по $100 млн в 2018 и 2019 годах.
В постановлении отмечается, что в 2018—2020 годах в Узбекистане намерены построить 1045 домов с 43,4 тыс. квартир. При этом из них 490 будут возведены в г. Ташкенте, 120 — в Ташкентской области и 48 — Самаркандской области.
Для строительства жилья Правительство Узбекистана планирует привлечь средства международных кредиторов на сумму $1,28 млрд.
В частности, Узбекистан планирует привлечь средства Азиатского банка развития (АБР) на сумму $700 млн., Узбекистан планирует привлечь средства Азиатского банка развития (АБР) на сумму $700 млн., Кувейтского фонда арабского экономического развития (КФАЭР) — $30 млн и Саудовский фонд развития (СФР) — $50 млн.