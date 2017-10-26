Узбекистан привлечет кредит Ziraat Bank на сумму $200 млн

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 октября 2017 года подписал постановление «О дополнительных мерах по эффективной реализации Программы по строительству и реконструкции доступных многоквартирных домов в городах на 2017−2020 годы».

В постановлении отмечается, что в 2018—2020 годах в Узбекистане намерены построить 1045 домов с 43,4 тыс. квартир. При этом из них 490 будут возведены в г. Ташкенте, 120 — в Ташкентской области и 48 — Самаркандской области.