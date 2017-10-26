Подмосковные заброшенные лагеря передадут инвесторам

Источник: РИА "Новости"

«Судьба бывших пионерских лагерей очень похожа на судьбу усадеб. В 1990-е они были заброшены, и в последующие годы все имущество пришло в негодность. (..) В 2016 году было принято постановление правительства Московской области, которое позволило перепрофилировать такие объекты», — рассказал министр.

Всего в Подмосковье 33 заброшенных детских лагеря, уточнил Аверкиев. По его словам, после восстановления объекты будут использованы в целях туризма, спорта, отдыха.

Кроме того, на их базе могут построить отели, санатории, дома престарелых. Министр подчеркнул, что для инвесторов, которые решат принять участие в этом проекте, предусмотрены льготы.