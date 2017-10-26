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11:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Подмосковные заброшенные лагеря передадут инвесторам

Заброшенные пионерские лагеря, которые расположены на территории Московской области, планируется передать инвесторам для восстановления, заявил министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев. Его слова в четверг, 26 октября, приводит сайт областного правительства.

Источник: РИА "Новости"

«Судьба бывших пионерских лагерей очень похожа на судьбу усадеб. В 1990-е они были заброшены, и в последующие годы все имущество пришло в негодность. (..) В 2016 году было принято постановление правительства Московской области, которое позволило перепрофилировать такие объекты», — рассказал министр.

Всего в Подмосковье 33 заброшенных детских лагеря, уточнил Аверкиев. По его словам, после восстановления объекты будут использованы в целях туризма, спорта, отдыха.

Кроме того, на их базе могут построить отели, санатории, дома престарелых. Министр подчеркнул, что для инвесторов, которые решат принять участие в этом проекте, предусмотрены льготы.

В конце мая губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил упростить выход на рынок детского отдыха новых компаний. «У нас появляются новые предприимчивые качественные бизнесмены, которые организуют различные детские лагеря, но сегодня на основании постановления правительства явное преимущество отдается тем, кто давно на рынке. Получается, что вход на рынок новых предприимчивых компаний затруднен», — сказал он.

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