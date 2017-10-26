Улица Петухова свяжет Советское шоссе с микрорайоном «Просторный»

Источник: Вести - Новосибирск

Любовь Михеева переехала с Дальнего Востока. Квартиру купила в Новосибирске — делает ремонт. Микрорайон на конечной. Удобно. Власти продлили 29-ый маршрут до «Просторного». Освещение, знаки, остановки — силами застройщика.

Любовь Михеева, Будущий житель микрорайона «Просторный»: Очень часто ходят автобусы, и по этому поводу даже нет никаких вопросов. Хотелось бы метро сюда, во-первых, а во-вторых, хотелось бы, чтобы прямо отсюда был на тот берег автобус.

Транспортное сообщение будут развивать и дальше. На подходе — новая маршрутка. Выезда четыре — в центр, на Северо-Чемской, в Краснообск. Последний самый удобный.

Олег Басалаев, Председатель ЖСК «Просторный»: «Проведено большое количество земляных работ для выезда на улицу Краснодарскую — в сторону ВАСХНИЛа. Мы уже эти работы провели, уже положили дорогу, и по ней уже можно проехать».

Олеся Кириенко, Корреспондент: «Новые светофоры, разметка, знаки — улица Петухова — в числе объектов, отремонтированных в этом году по проекту “Безопасные дороги”. Улицу хотят продлить — в перспективе она свяжет “Просторный” с Советским шоссе».