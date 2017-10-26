Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ РФ: новый пакет санкций против США станет самым жестким
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Поклонская отреагировала на заявление Собчак о Крыме
Армен Джигарханян подал на развод
Обесценивание ЕС: Италия может спровоцировать девальвацию евро Являются ли референдумы в областях Ломбардия и Венето серьезной угрозой итальянской экономике?
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
«Одна из его дочерей»: Собчак о фото с семьёй Путина
Танк РФ Т-72Б3 победил Азию и превзошел США - СМИ
Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о принадлежности Крыма
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
СМИ: Порошенко рассказал о планах установить «тризуб» над Кремлем
Миллиардер США начал кампанию по свержению Трампа
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Золотов назвал причину расстрела солдат в Чечне
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
12100 лет Октябрьской революции
11:40 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Улица Петухова свяжет Советское шоссе с микрорайоном «Просторный»

Улица Петухова свяжет Советское шоссе с одним из самых крупных новых жилмассивов левобережья. В этом году популярную дорогу отремонтировали в рамках федеральной программы, сегодня думают продлевать.

Источник: Вести - Новосибирск

Любовь Михеева переехала с Дальнего Востока. Квартиру купила в Новосибирске — делает ремонт. Микрорайон на конечной. Удобно. Власти продлили 29-ый маршрут до «Просторного». Освещение, знаки, остановки — силами застройщика.

Любовь Михеева, Будущий житель микрорайона «Просторный»: Очень часто ходят автобусы, и по этому поводу даже нет никаких вопросов. Хотелось бы метро сюда, во-первых, а во-вторых, хотелось бы, чтобы прямо отсюда был на тот берег автобус.

Транспортное сообщение будут развивать и дальше. На подходе — новая маршрутка. Выезда четыре — в центр, на Северо-Чемской, в Краснообск. Последний самый удобный.

Олег Басалаев, Председатель ЖСК «Просторный»: «Проведено большое количество земляных работ для выезда на улицу Краснодарскую — в сторону ВАСХНИЛа. Мы уже эти работы провели, уже положили дорогу, и по ней уже можно проехать».

Олеся Кириенко, Корреспондент: «Новые светофоры, разметка, знаки — улица Петухова — в числе объектов, отремонтированных в этом году по проекту “Безопасные дороги”. Улицу хотят продлить — в перспективе она свяжет “Просторный” с Советским шоссе».

В микрорайон поедет и электричка, чтобы стопроцентно добираться без пробок.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Крупномасштабные учения ракетных войск стратегического назначения начались под Новосибирском
Пассажирский поезд столкнулся с военным грузовиком в Финляндии
При взрыве в Киеве погибли два человека
Россию назвали основным поставщиком боевиков в ИГ
Патриарх рассказал, что впервые в жизни увидел бездомного в США
Россия поучаствует в строительстве аравийского «города будущего»
Космические войска РФ испытали маневрирующий спутник перехвата
ГД одобрила блокировку сайтов нежелательных организаций без суда
Спорт
УГ-трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак» Кубок России и наш футбол – покойтесь с миром
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото Коллегами актрисы по фильму стали Леа Ремини и Ванесса Энн Хадженс
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь