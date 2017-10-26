В Беларуси увеличат количество получателей жилищных субсидий

Это те, кто воспитывает ребенка в возрасте до 3 лет, ухаживает за ребенком-инвалидом до 18 лет и получает пособие в органах по труду, занятости и социальной защите. Также в список получателей субсидий возможно включение тех, кто получает пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста. Кроме того, в Минжилкомхозе помощь государства в оплате жилищно-коммунальных услуг предлагают сделать более адресной, т. е. доля обязательного платежа будет меняться и зависеть от среднедушевого дохода семьи. Процент станет плавающим: чем меньше доход семьи, тем ниже для нее доля расходов на жилищно-коммунальные услуги.