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14:57 (мск), источник: Ежедневник.by

В Беларуси увеличат количество получателей жилищных субсидий

В Беларуси предлагается расширить список получателей безналичных жилищных субсидий.

Источник: Ежедневник.by

Как рассказал газете «Рэспублiка» заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило, расширение системы предоставления безналичных жилищных субсидий по выявительному принципу целесообразно за счет включения социально уязвимых категорий граждан, сведения о доходах которых имеются в информационных ресурсах Минтруда и соцзащиты.

Это те, кто воспитывает ребенка в возрасте до 3 лет, ухаживает за ребенком-инвалидом до 18 лет и получает пособие в органах по труду, занятости и социальной защите. Также в список получателей субсидий возможно включение тех, кто получает пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста. Кроме того, в Минжилкомхозе помощь государства в оплате жилищно-коммунальных услуг предлагают сделать более адресной, т. е. доля обязательного платежа будет меняться и зависеть от среднедушевого дохода семьи. Процент станет плавающим: чем меньше доход семьи, тем ниже для нее доля расходов на жилищно-коммунальные услуги.

Субсидию предлагают рассчитывать на основании среднедушевого дохода. Первые суммы безналичных жилищных субсидий появились в извещениях в октябре 2016 года. За последний квартал прошлого года ими воспользовались 2385 домовладельцев на общую сумму 35 тыс. рублей. В первом полугодии 2017-го помощь в оплате ЖКУ получили уже около 14 тыс. домохозяйств более чем на 426 тыс. рублей.

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