В Беларуси увеличат количество получателей жилищных субсидий
В Беларуси предлагается расширить список получателей безналичных жилищных субсидий.
В Беларуси предлагается расширить список получателей безналичных жилищных субсидий.
Как рассказал газете «Рэспублiка» заместитель министра
Это те, кто воспитывает ребенка в возрасте до 3 лет, ухаживает за
Субсидию предлагают рассчитывать на основании среднедушевого дохода. Первые суммы безналичных жилищных субсидий появились в извещениях в октябре 2016 года. За последний квартал прошлого года ими воспользовались 2385 домовладельцев на общую сумму 35 тыс. рублей. В первом полугодии 2017-го помощь в оплате ЖКУ получили уже около 14 тыс. домохозяйств более чем на 426 тыс. рублей.