Вспышка туберкулеза в Алапаевском районе обойдется в 80 миллионов

Источник: УралИнформБюро

Алапаевскому сельхозкооперативу «Путиловский», где ветеринары объявили вспышку туберкулеза среди коров, правительство пока не будет возмещать убытки. Об этом 26 октября корреспонденту «Уралинформбюро» сообщил председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Заксобрания Свердловской области Владимир Терешков.

23 октября на заседании комитета и.о. министра сельского хозяйства Дмитрий Дегтярев заявил о необходимости выплатить предприятию из казны региона 20 миллионов рублей на покупку 400 коров для восстановления поголовья дойного стада. Убытки «Путиловского» он оценил «по грубым подсчетам» в 75−80 миллионов рублей.

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«На покупку дойного стада кооперативу нужны деньги, чтобы 600 человек не сидели без работы, иначе может вспыхнуть социальная напряженность», — пояснил Дегтярев.

Однако выделять запрашиваемую отраслевым министром сумму в 20 миллионов рублей депутаты не будут.

«Во-первых, все поголовье предприятия — застраховано. Фермеры должны оформить страховой случай и получить возмещение. Во-вторых, они получат деньги за глубокую переработку мясной продукции, отправив скот на убой, а это дополнительные возвраты затрат. Когда предприятие все это сделает, тогда и можно будет увидеть ущерб», — пояснил Терешков.

По его словам, предприятие, пострадавшее от вспышки туберкулеза коров, продолжает работу в прежнем режиме. На деньги, вырученные с продажи животных на мясокомбинат, тут закупили молодняк.

Терешков отметил, что если сельхозпредприятию в ближайшее время будет нужна финансовая помощь от властей региона по приобретению нового поголовья — ее окажут, выделив средства из внутренних ресурсов министерства АПК и из резервного фонда правительства.

Стоит отметить, что вспышку опасного инфекционного заболевания среди коров в Алапаевском районе обнаружили в середине октября в ходе плановой диагностики на животноводческих фермах, расположенных в селе Останино и деревнях Верхний Яр и Бучина. В городском округе объявлен режим ЧС, а дойных коров с положительными пробами на туберкулез отправляют на убой. Забито уже свыше 70 животных. По данным регионального Минсельхоза, если туберкулез поразит 15% поголовья, на убой придется отправить всех коров сельхозкооператива «Путиловский».