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11:48 (мск), источник: VN.ru

Африканская чума подбирается к Новосибирску

Африканская чума свиней зарегистрирована в соседнем сибирском регионе — Красноярском крае. В Новосибирске уже прошло заседание чрезвычайной эпидемической комиссии, меры безопасности по восточной границе усилены.

Тяжелая эпидемиологическая обстановка сохраняется в Омской области и Казахстане.

Африканская чума свиней, ранее поразившая Омскую область и районы Казахстана, обнаружена в Красноярском крае, граничащем с Новосибирской областью. Режим ЧС в связи с выявлением вируса введен в нескольких селах. Власти пытаются не допустить распространения вируса в ближайших районах.

— В Новосибирске и районах области случаев заражения африканской чумой пока свиней нет, — сообщил VN.ru начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов. — На территории Омской области эпидемия идет уже больше полугода. По последним данным, более 18 тысяч голов скота было забито. Это достаточно серьезные потери для животноводства региона. В Красноярском крае этот процесс только начался, пока статистических данных нет. Тем не менее, чрезвычайная эпидемическая комиссия Новосибирской области по этому вопросу уже заседала. Организованы контрольные мероприятия по всем субъектам, граничащим с НСО.

В сентябре в Каргатском районе области прошла массовая вакцинация свиней от чумы. Стандартную прививку в личных подсобных хозяйствах ветеринары делают бесплатно. Прививочная кампания началась недавно, когда появилась угроза распространения африканской чумы в Омской области. Также сотрудники прокуратуры и Россельхознадзора проверили кафе на федеральных трассах Новосибирской области и фирмы, которые занимаются перевозкой мяса.

Справка. Африканская чума свиней — это вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека опасности не представляет. Суммарно в России было зафиксировано более 500 вспышек заболевания, экономические потери превысили 30 миллиардов рублей, уничтожено порядка миллиона животных.

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