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11:50 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае планируют построить 19 школ к 2020 году

Также в ближайшие три года в регионе собираются возвести 12 детских садов.

В ближайшие три года в Пермском крае должны построить 19 школ в 15 муниципалитетах. На их возведение планируется выделить 6,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор Максим Решетников, выступая на пленарном заседании краевого Заксобрания.

«Из 27 новых школ, которые мы запланировали на ближайшую пятилетку, за 2018−2020 годы мы должны построить 19 школ (рассчитанных на 10,6 тысяч мест — Авт.). Сейчас определили пять типовых проектов школ в зависимости от наполняемости. В краевом УКСе создаём отдел, который будет заниматься привязкой типовых проектов к конкретной территории. Это позволит нам сэкономить до 6−9 месяцев на строительство школ», — сказал губернатор.

Кроме того, к концу 2020 года в Прикамье в 11 территориях планируется построить 12 детских садов, рассчитанных на 2122 места. На их возведение в проекте регионального бюджета предусмотрено 1,3 миллиарда рублей.

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