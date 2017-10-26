В Пермском крае планируют построить 19 школ к 2020 году

В ближайшие три года в Пермском крае должны построить 19 школ в 15 муниципалитетах. На их возведение планируется выделить 6,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор Максим Решетников, выступая на пленарном заседании краевого Заксобрания.

«Из 27 новых школ, которые мы запланировали на ближайшую пятилетку, за 2018−2020 годы мы должны построить 19 школ (рассчитанных на 10,6 тысяч мест — Авт.). Сейчас определили пять типовых проектов школ в зависимости от наполняемости. В краевом УКСе создаём отдел, который будет заниматься привязкой типовых проектов к конкретной территории. Это позволит нам сэкономить до 6−9 месяцев на строительство школ», — сказал губернатор.