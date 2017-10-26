Отопительный сезон в Омске проходит гладко
Все сбои и дефекты исправляют оперативно, в нормативные сроки.
Все сбои и дефекты исправляют оперативно, в нормативные сроки.
В мэрии Омска подвели итоги работы отопительного сезона за первый месяц. Как сообщили в администрации, отопительный период 2017—2018 проходит в штатном режиме, а проблемы, которые появляются, локальны и устраняются быстро.
Прохождение отопительного сезона постоянно отслеживается и оценивается на еженедельных заседаниях межведомственной комиссии по вопросам обеспечения устойчивого функционирования
Михаил Бут, заместитель директора департамента городского хозяйства:
— Коммунальные услуги предоставляются жителям города в полном объеме. Теплоснабжение многоквартирных домов, социальных объектов, предприятий осуществляется стабильно, длительных нарушений не отмечено. Оценкой нашей большой общей работы по подготовке к отопительному сезону является тот факт, что сегодня Омск одним из первых городов России получил паспорт полной готовности муниципального образования к зиме.
В профильном департаменте напомнили: чаще всего в домах холодно
Именно управляющие компании должны обеспечивать температурный режим в домах, устранять дефекты при эксплуатации приборов учета тепла, холодной и горячей воды, оперативно реагировать на перепады температуры в квартирах, а все неполадки и сбор устранять в течение одних суток. В холодное время года температура в жилых комнатах должна была +20°С, а в жилых угловых комнатах +22°С.