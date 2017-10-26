Отопительный сезон в Омске проходит гладко

В мэрии Омска подвели итоги работы отопительного сезона за первый месяц. Как сообщили в администрации, отопительный период 2017—2018 проходит в штатном режиме, а проблемы, которые появляются, локальны и устраняются быстро.

Прохождение отопительного сезона постоянно отслеживается и оценивается на еженедельных заседаниях межведомственной комиссии по вопросам обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса.

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Михаил Бут, заместитель директора департамента городского хозяйства:

— Коммунальные услуги предоставляются жителям города в полном объеме. Теплоснабжение многоквартирных домов, социальных объектов, предприятий осуществляется стабильно, длительных нарушений не отмечено. Оценкой нашей большой общей работы по подготовке к отопительному сезону является тот факт, что сегодня Омск одним из первых городов России получил паспорт полной готовности муниципального образования к зиме.

В профильном департаменте напомнили: чаще всего в домах холодно из-за неотрегулированных внутридомовых коммуникаций. Обязанность поддерживать их в рабочем состоянии лежит на управляющей компании, которая обслуживает дом.