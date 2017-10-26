Создавая СЭЗ в Крыму, мы ждали другие цифры — эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Часть предприятий, которые зарегистрировались в Республике Крым в рамках свободной экономической зоны, работают не в полной мере.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Часть предприятий, которые зарегистрировались в Республике Крым в рамках свободной экономической зоны, работают не в полной мере.
Об этом говорит то, что в бюджет РК в нынешнем году от деятельности таких компаний не поступило налогов на 3,5 млрд рублей меньше, чем положено, заявил в комментарии радио «Спутник в Крыму» глава Счетной палаты Крыма Анатолий Заиченко.
«Только в этом году размер налоговых потерь от регистрации предприятий, которые ведут здесь коммерческую деятельность, но при этом фактически не занимаются инвестициями в РК, оставляет 3,5 млрд рублей. Более того, размер инвестиций тоже очень маленький — менее 10 млрд рублей. Создавая этот проект (СЭЗ — ред.), мы хотели видеть другие цифры. Некоторые коммерческие структуры создали здесь регистрационные предприятия, которые пользуются льготами, но РК ничего не приносят», — отметил он.
Вместе с тем он рассказал, что в этом году крупные и средние предприятия, часть из которых является участниками СЭЗ, показали положительное сальдо в 45,5 млрд рублей. Однако они не вложили прибыль в свое развитие. Главная причина, по мнению Заиченко, — страх потерять средства.
«Заработав лишний миллион, мы думаем, а нужно ли его показывать? В этой ситуации мы должны создавать такие условия предприятиям, когда бы они не боялись это делать», — подчеркнул глава СП Крыма.
По его словам, сейчас крымские власти изучают ситуацию. При этом он считает, что не стоит принимать жесткие фискальные меры в отношении таких предприятий. «Не нужно делать слишком резких движений в этом направлении, нужно изучать ситуацию, анализировать, как мы это делаем. Но не нужно принимать никаких жестких фискальных мер», — сказал Заиченко.