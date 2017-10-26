Создавая СЭЗ в Крыму, мы ждали другие цифры — эксперт

Источник: РИА "Новости"

Об этом говорит то, что в бюджет РК в нынешнем году от деятельности таких компаний не поступило налогов на 3,5 млрд рублей меньше, чем положено, заявил в комментарии радио «Спутник в Крыму» глава Счетной палаты Крыма Анатолий Заиченко.

«Только в этом году размер налоговых потерь от регистрации предприятий, которые ведут здесь коммерческую деятельность, но при этом фактически не занимаются инвестициями в РК, оставляет 3,5 млрд рублей. Более того, размер инвестиций тоже очень маленький — менее 10 млрд рублей. Создавая этот проект (СЭЗ — ред.), мы хотели видеть другие цифры. Некоторые коммерческие структуры создали здесь регистрационные предприятия, которые пользуются льготами, но РК ничего не приносят», — отметил он.

Вместе с тем он рассказал, что в этом году крупные и средние предприятия, часть из которых является участниками СЭЗ, показали положительное сальдо в 45,5 млрд рублей. Однако они не вложили прибыль в свое развитие. Главная причина, по мнению Заиченко, — страх потерять средства.

«Заработав лишний миллион, мы думаем, а нужно ли его показывать? В этой ситуации мы должны создавать такие условия предприятиям, когда бы они не боялись это делать», — подчеркнул глава СП Крыма.