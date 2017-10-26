Специалист по информационной безопасности, главбух и директор — новые вакансии в Башкирии с зарплатой до 50 тысяч

Как сообщили в ведомстве, для работы в Уфе ООО «Сантек» примет на работу инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Необходим опыт сбора автоматики, настройки станции, проведения пусконаладочных работ, опыт ремонта и настройки контроллеров.

Заработная плата — от 30 до 40 тысяч рублей.

АО «Тандер» требуется директор магазина, в должностные обязанности которого входит управление, организация и контроль работы персонала, а также оптимизация и контроль расходной части, анализ результатов продаж, разработка мероприятий по повышению качества торговли. Заработная плата — от 33 до 41 тысячи рублей, соцпакет.

Строительно-монтажному управлению № 4 Уфы требуется главный бухгалтер с опытом работы не менее 10 лет. Зарплата — 35 тысяч рублей.

Для работы в Нефтекамске ООО «Нефтегазстрой» ищет руководителя службы охраны труда, с опытом работ от трех лет. Зарплата — 35 тысяч рублей.

ОАО «Башкирский регистр социальных карт» для работы в Уфе требуется специалист по информационной безопасности с опытом работы не менее трех лет.

В должностные обязанности входит проведение работ по установке, настройке, эксплуатационных средств защиты информации, в том числе средств криптографической защиты информации. Необходимо также администрировать средства антивирусной защиты, защиты каналов связи (VipNet, OpenVPN). Заработная плата — 30 тысяч рублей.

Уфимское ООО «Элком» ищет наладчика станков и манипуляторов с программным управлением. Заработная плата — 40 тысяч рублей.

Уфимский филиал ООО «Кварц Групп» примет на работу старшего мастера по ремонту котельного оборудования, имеющего опыт работы не менее трех лет. Испытательный срок — три месяца. Зарплата — 40 тысяч рублей, соцпакет.

ООО «Мехколонна № 19 «Волгоэлектросетьстрой» требуется водитель категории «В», «С», «Д», «Е» с опытом работы на длинномерном транспорте. Заработная плата — от 40 до 50 тысяч рублей.

ИП «Набиев Н. Р.» из Уфы ищет электромонтажника не ниже 3 разряда по освещению и осветительным сетям с заработной платой от 30 до 50 тысяч рублей. Опыт работы — не менее года, командировки.