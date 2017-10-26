Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Россиянина приговорили к трем годам за разговоры с пограничником
Что русского осталось на Аляске спустя 150 лет
Собчак ответила Поклонской о «необсуждаемом» статусе Крыма
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Летчики ВВС Болгарии бастуют против полетов на российском МиГ
Тина Канделаки пришла в мини-юбке на бал - кадры
Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о принадлежности Крыма
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
Ученые рассказали, зачем нужна ревность
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Золотов назвал причину расстрела солдат в Чечне
Фоторепортажи
12Таиланд прощается с королем
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
16:47 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре на Новороссийской начали укладывать первый слой дорожного полотна

В Краснодаре продолжается капитальный ремонт улицы Новороссийской.

Ход работ проинспектировал мэр Краснодара Евгений Первышов. На участке от улицы Северной до Селезнева вынесли коммуникации, доделали ливневую канализацию. Строители приступили к укладке первого нижнего слоя основания дорожного полотна.

«Выполнен сложный этап работ — устройство и перенос коммуникаций. Самое главное — построен ливневый коллектор, который избавит этот участок улицы Новороссийской от регулярных подтоплений. Подрядчик выходит на завершающий этап — дорожное покрытие. С учетом того, что окончание ремонта приходится на осень и начало зимы, снижать темпы работ ни в коем случае нельзя. Важно и дальше максимально использовать благоприятные погодные условия. Нынешний темп позволит завершить капитальный ремонт в срок. Открыть улицу Новороссийскую для движения необходимо до конца года. Такой новогодний подарок горожане очень ждут и рассчитывают на него», — цитирует мэра пресс-служба администрации Краснодара.

По проекту проезжую часть Новороссийской расширят с трех до четырех полос. Практически на всем ремонтируемом участке уже уложен первый слой основания дороги. Продолжается монтаж уличного освещения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Власти Крыма предупредили о мошенниках, взимающих курортный сбор
МВД назвало причину обысков в театре Джигарханяна
Поклонская ответила Собчак на слова о «быдле»
Кремль прокомментировал доклад о воюющих на стороне ИГ россиянах
Следователи назвали основную версию нападения на Фельгенгауэр
При взрыве на фабрике фейерверков в Джакарте погибли 47 человек
Директора РАМТ Софью Апфельбаум задержали после допроса в СК
Собчак стала лидером рейтинга недоверия «Левада-центра»
Спорт
Унылый трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак» Кубок России вновь оказался не нужен болельщикам
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня» В премьерном выпуске телезрители впервые увидят современный поисковый центр шоу
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь