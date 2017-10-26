В Краснодаре на Новороссийской начали укладывать первый слой дорожного полотна

«Выполнен сложный этап работ — устройство и перенос коммуникаций. Самое главное — построен ливневый коллектор, который избавит этот участок улицы Новороссийской от регулярных подтоплений. Подрядчик выходит на завершающий этап — дорожное покрытие. С учетом того, что окончание ремонта приходится на осень и начало зимы, снижать темпы работ ни в коем случае нельзя. Важно и дальше максимально использовать благоприятные погодные условия. Нынешний темп позволит завершить капитальный ремонт в срок. Открыть улицу Новороссийскую для движения необходимо до конца года. Такой новогодний подарок горожане очень ждут и рассчитывают на него», — цитирует мэра пресс-служба администрации Краснодара.