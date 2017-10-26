В Краснодаре на Новороссийской начали укладывать первый слой дорожного полотна
В Краснодаре продолжается капитальный ремонт улицы Новороссийской.
В Краснодаре продолжается капитальный ремонт улицы Новороссийской.
Ход работ проинспектировал мэр Краснодара Евгений Первышов. На участке от улицы Северной до Селезнева вынесли коммуникации, доделали ливневую канализацию. Строители приступили к укладке первого нижнего слоя основания дорожного полотна.
«Выполнен сложный этап работ — устройство и перенос коммуникаций. Самое главное — построен ливневый коллектор, который избавит этот участок улицы Новороссийской от регулярных подтоплений. Подрядчик выходит на завершающий этап — дорожное покрытие. С учетом того, что окончание ремонта приходится на осень и начало зимы, снижать темпы работ ни в коем случае нельзя. Важно и дальше максимально использовать благоприятные погодные условия. Нынешний темп позволит завершить капитальный ремонт в срок. Открыть улицу Новороссийскую для движения необходимо до конца года. Такой новогодний подарок горожане очень ждут и рассчитывают на него», — цитирует мэра
По проекту проезжую часть Новороссийской расширят с трех до четырех полос. Практически на всем ремонтируемом участке уже уложен первый слой основания дороги. Продолжается монтаж уличного освещения.