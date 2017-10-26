Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
А. Петропавловки отдаст Ксении Собчак письмо от отца через 28 лет
Правда и мифы о работе патологоанатома
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Армен Джигарханян подал на развод
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилииБолезненная тема сексуальных домогательств была поднята в связи со скандалом вокруг Харви Вайнштейна
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Летчики ВВС Болгарии бастуют против полетов на российском МиГ
Тина Канделаки пришла в мини-юбке на бал - кадры
Ольга Бузова затмила всех на показе дочери Кадырова (фото)
Армен Джигарханян подал на развод
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Правда и мифы о работе патологоанатома
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
12Какой была Аляска, когда ее продавали
15:13 (мск), источник: Калининград.Ru

Деревянный мост в Калининграде откроют с недоделками

Строители продолжат работы на Деревянном мосту после открытия автомобильного движения 15 ноября. Об этом рассказал директор «Городского дорожного строительства и ремонта» Владимир Свинцов во время выезда на объект в четверг, 26 октября.

Источник: Калининград.Ru

— Хочу обратить внимание, что 15 ноября завершатся не все работы. Ещё будут монтироваться красивые рамы поддержки троллейных проводов. Сами троллейные линии будут монтироваться. Мы планируем максимально использовать ночное и вечернее время, к 15 декабря полная красота будет, я рассчитываю и по графику у нас так же. Когда пойдёт автомобильное движение, пешеходы продолжат ходить только по одной половине. Но неудобств уже не будет никому, — сказал Свинцов.

Сейчас на Деревянном мосту заканчивают обустройство трамвайных путей. После этого подрядчик приступит к бетонированию и укладке асфальта. Кроме того, строители уже монтируют кованное ограждение, которое выполнено в историческом стиле. Опоры путепровода будут выполнять сразу несколько функций: они оснащены ледорезами для защиты объекта, служат смотровыми площадками, а внутри располагаются технические помещения для обслуживания немецких разводных механизмов.

После закрытия Деревянного моста Остров оказался практически отрезанным от главных магистралей Калининграда. Путепровод рассчитывали отремонтировать до 1 октября, однако позднее власти решили сохранить пешеходное движение, поэтому сроки пришлось переносить. Александр Ярошук настоял на том, чтобы работы завершили к его дню рождения, 15 ноября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Правительство занялось подготовкой территории для достройки Приморского кол
«Ваш билет в бизнес-класс»: в Калининграде прошла презентация обновлённой H
МВД назвало причину обысков в театре Джигарханяна
Поклонская ответила Собчак на слова о «быдле»
Кремль прокомментировал доклад о воюющих на стороне ИГ россиянах
Путин призвал повысить безопасность Рунета
При взрыве на фабрике фейерверков в Джакарте погибли 47 человек
Директора РАМТ Софью Апфельбаум задержали после допроса в СК
Собчак стала лидером рейтинга недоверия «Левада-центра»
Спорт
Унылый трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак» Кубок России вновь оказался не нужен болельщикам
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото Коллегами актрисы по фильму стали Леа Ремини и Ванесса Энн Хадженс
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь