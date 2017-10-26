Деревянный мост в Калининграде откроют с недоделками

— Хочу обратить внимание, что 15 ноября завершатся не все работы. Ещё будут монтироваться красивые рамы поддержки троллейных проводов. Сами троллейные линии будут монтироваться. Мы планируем максимально использовать ночное и вечернее время, к 15 декабря полная красота будет, я рассчитываю и по графику у нас так же. Когда пойдёт автомобильное движение, пешеходы продолжат ходить только по одной половине. Но неудобств уже не будет никому, — сказал Свинцов.
Сейчас на Деревянном мосту заканчивают обустройство трамвайных путей. После этого подрядчик приступит к бетонированию и укладке асфальта. Кроме того, строители уже монтируют кованное ограждение, которое выполнено в историческом стиле. Опоры путепровода будут выполнять сразу несколько функций: они оснащены ледорезами для защиты объекта, служат смотровыми площадками, а внутри располагаются технические помещения для обслуживания немецких разводных механизмов.
После закрытия Деревянного моста Остров оказался практически отрезанным от главных магистралей Калининграда. Путепровод рассчитывали отремонтировать до 1 октября, однако позднее власти решили сохранить пешеходное движение, поэтому сроки пришлось переносить. Александр Ярошук настоял на том, чтобы работы завершили к его дню рождения, 15 ноября.