В Челябинской области утвержден прожиточный минимум пенсионера на 2018 год

Источник: Uralpress.ru

В 2018 году прожиточный минимум пенсионера Челябинской области прогнозируется в размере 8 тысяч 586 рублей (в 2017 году был равен 8 тысяч 523 рубля, в 2016 году — 8 тысяч 499 рублей).

«Новый размер прожиточного минимума в области рассмотрен в строгом соответствии с рекомендациями минтруда РФ», — пояснил министр экономического развития области Сергей Смольников.

Депутат Ольга Мухометьярова поинтересовалась, сколько денежных средств в прожиточном минимуме пенсионера предусмотрено на лекарства. Парламентарий рассказала, что на днях к ним обратился зять онкобольного труженика тыла. По его словам, все препараты для лечения онкозаболевания ему приходится приобретать за собственные средства. «Я устал быть спонсором государства», — с горечью сказал мужчина. Как отметила Ольга Мухометьярова, в данном случае к решению вопроса подключился региональный минздрав и разово помог больному. Но как быть остальным людям пожилого возраста, которые вынуждены тратить немалые суммы на лекарства.

Как уточнил Смольников, в 2017 году стоимость продуктовой корзины южноуральского пенсионера оценена в 3975 рублей, на услуги выделено 2210 рублей, на непродовольственные товары, в том числе лекарства — всего 2 тысячи рублей.

«Сумма величины прожиточного минимума пенсионера подсчитана верно с учетом существующей методики», — заверил вице-спикер Александр Журавлев. Другой зам Константин Захаров также подтвердил его слова.

Таким образом, с первого января 2018 года неработающие пенсионеры области, у которых общая сумма материального обеспечения будет ниже установленного размера, будут получать федеральную социальную доплату к пенсии до утвержденной суммы.

Социальная доплата пенсионерам Челябинской области будет выплачиваться за счет средств федерального бюджета, так как размер установленного в регионе прожиточного минимума пенсионера меньше аналогичного среднероссийского показателя — 8 тысяч 703 рубля (96,82%).