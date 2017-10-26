Ирек Ялалов поручил запустить дополнительный маршрут по Уфе
Сегодня во время личного приема граждан в Новых Черкассах мэр Уфы поручил начальнику управления транспорта и связи Сергею Храмову запустить дополнительный маршрут в этот поселок.
Сегодня во время личного приема граждан в Новых Черкассах мэр Уфы поручил начальнику управления транспорта и связи Сергею Храмову запустить дополнительный маршрут в этот поселок.
Кроме этого,
Ирек Ялалов отметил, что строительство развязки на Тимашевском переезде поспособствует дальнейшему развитию Орджоникидзевского района в целом и поселка Новые Черкассы в частности. Дорога будет введена в эксплуатацию к концу 2018 года.