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13:11 (мск), источник: PROUFU.ru

Ирек Ялалов поручил запустить дополнительный маршрут по Уфе

Сегодня во время личного приема граждан в Новых Черкассах мэр Уфы поручил начальнику управления транспорта и связи Сергею Храмову запустить дополнительный маршрут в этот поселок.

Источник: Proufu.ru

Кроме этого, сити-менеджер поручил установить в населенном пункте современные остановочные павильоны.

Ирек Ялалов отметил, что строительство развязки на Тимашевском переезде поспособствует дальнейшему развитию Орджоникидзевского района в целом и поселка Новые Черкассы в частности. Дорога будет введена в эксплуатацию к концу 2018 года.

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