Ирек Ялалов поручил запустить дополнительный маршрут по Уфе

Кроме этого, сити-менеджер поручил установить в населенном пункте современные остановочные павильоны.

Ирек Ялалов отметил, что строительство развязки на Тимашевском переезде поспособствует дальнейшему развитию Орджоникидзевского района в целом и поселка Новые Черкассы в частности. Дорога будет введена в эксплуатацию к концу 2018 года.