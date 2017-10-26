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12:58 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

С 1 ноября в Петербурге вводится штраф за неоплаченную парковку

Срок давности для данных правонарушений — 2 месяца.

26 октября стало известно, что Смольный совместно с Министерством внутренних дел разработал механизм наказания для автомобилистов-неплательщиков.

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С 1 ноября тем, кто не оплачивает парковку в Центральном районе Петербурга, будет выписываться штраф. Об этом сообщил глава Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергея Харлашкина.

Правда, пока суть механизма не совсем ясна. Штрафы будут выписываться всем водителям, кто «забыл» оплатить парковку, начиная с сентября. Срок давности по такому правонарушению составит 2 месяца.

При этом у операторов парковок по-прежнему нет законного способа штрафовать неплательщиков. Необходимые поправки в законодательство внесут только весной 2018 года.

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