С 1 ноября в Петербурге вводится штраф за неоплаченную парковку
Срок давности для данных правонарушений — 2 месяца.
Срок давности для данных правонарушений — 2 месяца.
26 октября стало известно, что Смольный совместно с Министерством внутренних дел разработал механизм наказания для
С 1 ноября тем, кто не оплачивает парковку в Центральном районе Петербурга, будет выписываться штраф. Об этом сообщил глава Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергея Харлашкина.
Правда, пока суть механизма не совсем ясна. Штрафы будут выписываться всем водителям, кто «забыл» оплатить парковку, начиная с сентября. Срок давности по такому правонарушению составит 2 месяца.
При этом у операторов парковок