Главу Минстроя РФ беспокоит подготовка к зиме в Челябинской области. Путин в курсе

Работы по подготовке к зимнему сезону в России почти выполнены, однако есть беспокойство по ряду регионов, в том числе и по Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующее заявление главы Минстроя Михаила Меня прозвучало на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

«В соответствии с отчетами, представленными регионами, по состоянию на 13 октября уровень выполнения предзимних работ составляет более 99%. В частности, 99,8% — готовность жилищного фонда, 99,6% — котельных, что соответствует прошлогодним показателям», — сказал Мень.

«Но есть беспокойство по ряду субъектов — это Кемеровская область, Челябинская область, Иркутская область, Забайкальский край», — добавил глава Минстроя.

Ранее губернатор Челябинской области жестко раскритиковал глав, ушедших в отпуск в период подготовки к отопительному сезону. «Срыв подготовки отопительного сезона — одно из оснований принять решение о компетенции главы муниципалитета и сделать кадровые выводы. Нужно чтобы в дома своевременно пришло тепло — это ваши полномочия, вы их должны исполнять. За вами стоят люди!» — сказал он.