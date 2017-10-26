Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт рассказал о последствиях захвата танка Т90А террористами
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Светская хроника: Давыдова вышла в суперсексуальном мини-платье
Джигарханян обратился в полицию с заявлением о краже
Невестка Федора Бондарчука кардинально сменила имидж (фото)
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Нежные чувства: 55-летняя Свиридова вышла в свет с мужем - СМИ
Тина Канделаки пришла в мини-юбке на бал - кадры
41-летняя Канделаки пришла в ультра-мини на бал в Москве
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
В России впервые напечатали жилой дом на 3D-принтере
Минфин разработает ипотеку под 6 процентов
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
13:03 (мск), источник: dostup1.ru

Главу Минстроя РФ беспокоит подготовка к зиме в Челябинской области. Путин в курсе

Соответствующее заявление главы Минстроя Михаила Меня прозвучало на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Работы по подготовке к зимнему сезону в России почти выполнены, однако есть беспокойство по ряду регионов, в том числе и по Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующее заявление главы Минстроя Михаила Меня прозвучало на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

«В соответствии с отчетами, представленными регионами, по состоянию на 13 октября уровень выполнения предзимних работ составляет более 99%. В частности, 99,8% — готовность жилищного фонда, 99,6% — котельных, что соответствует прошлогодним показателям», — сказал Мень.

«Но есть беспокойство по ряду субъектов — это Кемеровская область, Челябинская область, Иркутская область, Забайкальский край», — добавил глава Минстроя.

Ранее губернатор Челябинской области жестко раскритиковал глав, ушедших в отпуск в период подготовки к отопительному сезону. «Срыв подготовки отопительного сезона — одно из оснований принять решение о компетенции главы муниципалитета и сделать кадровые выводы. Нужно чтобы в дома своевременно пришло тепло — это ваши полномочия, вы их должны исполнять. За вами стоят люди!» — сказал он.

На декабрьском совещании с главами городов и районов будет проанализирована проведенная на местах работа и сделаны соответствующие выводы, добавил губернатор. В целом, по словам Дубровского, Челябинская область готова к прохождению отопительного сезона. В регионе есть необходимые силы и средства для ликвидации нештатных ситуаций на местах.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Челябинской области увеличатся штрафы за нарушение правил благоустройства
Атмосферное давление в Челябинске в течение суток упадет на 16 пунктов
В театре Армена Джигарханяна проходят обыски
При взрыве в Киеве погибли два человека
Кремль прокомментировал доклад о воюющих на стороне ИГ россиянах
Патриарх рассказал, что впервые в жизни увидел бездомного в США
При пожаре на фабрике фейерверков в Джакарте погибли 23 человека
Космические войска РФ испытали маневрирующий спутник перехвата
ГД одобрила блокировку сайтов нежелательных организаций без суда
Спорт
Унылый трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак» Кубок России вновь оказался не нужен болельщикам
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото Коллегами актрисы по фильму стали Леа Ремини и Ванесса Энн Хадженс
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь