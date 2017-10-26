Главу Минстроя РФ беспокоит подготовка к зиме в Челябинской области. Путин в курсе
Соответствующее заявление главы Минстроя Михаила Меня прозвучало на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
Соответствующее заявление главы Минстроя Михаила Меня прозвучало на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
Работы по подготовке к зимнему сезону в России почти выполнены, однако есть беспокойство по ряду регионов, в том числе и по Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Соответствующее заявление главы Минстроя Михаила Меня прозвучало на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
«В соответствии с отчетами, представленными регионами, по состоянию на 13 октября уровень выполнения предзимних работ составляет более 99%. В частности, 99,8% — готовность жилищного фонда, 99,6% — котельных, что соответствует прошлогодним показателям», — сказал Мень.
«Но есть беспокойство по ряду субъектов — это Кемеровская область, Челябинская область, Иркутская область, Забайкальский край», — добавил глава Минстроя.
Ранее губернатор Челябинской области жестко раскритиковал глав, ушедших в отпуск в период подготовки к отопительному сезону. «Срыв подготовки отопительного сезона — одно из оснований принять решение о компетенции главы муниципалитета и сделать кадровые выводы. Нужно чтобы в дома своевременно пришло тепло — это ваши полномочия, вы их должны исполнять. За вами стоят люди!» — сказал он.
На декабрьском совещании с главами городов и районов будет проанализирована проведенная на местах работа и сделаны соответствующие выводы, добавил губернатор. В целом, по словам Дубровского, Челябинская область готова к прохождению отопительного сезона. В регионе есть необходимые силы и средства для ликвидации нештатных ситуаций на местах.