Могут появиться авиарейсы из Челябинска в Тюмень, Ростов и Волгоград

Рейсы могут появиться в 2018 году. Кроме того, руководство челябинского аэропорта рассматривает идею с экспрессами до воздушной гавани с автовокзалов крупных городов области. Другой вариант — это шаттл, который мог бы довозить пассажиров из области с автовокзала «Юность» до аэропорта. Операторам междугороднего транспорта дали поручение провести анкетирование среди пассажиров, чтобы выяснить, есть ли у них интерес к рейсам до аэропорта, пишет znak.com.