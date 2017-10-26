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12:59 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Могут появиться авиарейсы из Челябинска в Тюмень, Ростов и Волгоград

Из челябинского аэропорта могут появиться новые рейсы — в Волгоград, Ростов-на-Дону и Тюмень. Об этом зашла речь во время круглого стола, посвященного развитию транспорта в рамках форума «Транспорт большого города», передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Сообщается, что правительство Челябинской области рассматривает вопрос субсидирования перелетов, что приведет к снижению стоимости билета.

«Законодательное собрание должно принять закон о развитии туризма в Челябинской области, который предполагает субсидирование авиаперелетов, — сообщил замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александр Филиппов. — Поэтому рассматриваются новые направления Ростов, Волгоград, Тюмень».

Рейсы могут появиться в 2018 году. Кроме того, руководство челябинского аэропорта рассматривает идею с экспрессами до воздушной гавани с автовокзалов крупных городов области. Другой вариант — это шаттл, который мог бы довозить пассажиров из области с автовокзала «Юность» до аэропорта. Операторам междугороднего транспорта дали поручение провести анкетирование среди пассажиров, чтобы выяснить, есть ли у них интерес к рейсам до аэропорта, пишет znak.com.

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