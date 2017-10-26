Могут появиться авиарейсы из Челябинска в Тюмень, Ростов и Волгоград
Из челябинского аэропорта могут появиться новые рейсы — в Волгоград,
Из челябинского аэропорта могут появиться новые рейсы — в Волгоград,
Сообщается, что правительство Челябинской области рассматривает вопрос субсидирования перелетов, что приведет к снижению стоимости билета.
«Законодательное собрание должно принять закон о развитии туризма в Челябинской области, который предполагает субсидирование авиаперелетов, — сообщил замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александр Филиппов. — Поэтому рассматриваются новые направления Ростов, Волгоград, Тюмень».
Рейсы могут появиться в 2018 году. Кроме того, руководство челябинского аэропорта рассматривает идею с экспрессами до воздушной гавани с автовокзалов крупных городов области. Другой вариант — это шаттл, который мог бы довозить пассажиров из области с автовокзала «Юность» до аэропорта. Операторам междугороднего транспорта дали поручение провести анкетирование среди пассажиров, чтобы выяснить, есть ли у них интерес к рейсам до аэропорта, пишет znak.com.