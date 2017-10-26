В 2018 году могут открыть прямые авиарейсы из Казани в Грозный
Прямые авиарейсы из Казани в Грозный могут появиться уже в 2018 году, передает ТАСС.
Прямые авиарейсы из Казани в Грозный могут появиться уже в 2018 году, передает ТАСС.
Пока руководство Чечни прорабатывает такую возможность, рассказал в интервью изданию зампред правительства Чеченской Республики Муслим Байтазиев.
По его словам, таким образом в регион собираются привлекать туристов из
Напомним, в октябре из Казани открылись прямые авиарейсы в Дубай (Объединённые Арабские Эмираты) и групповые туры в Ашхабад (Туркменистан).