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16:27 (мск), источник: АиФ Казань

В 2018 году могут открыть прямые авиарейсы из Казани в Грозный

Прямые авиарейсы из Казани в Грозный могут появиться уже в 2018 году, передает ТАСС.

Источник: Аргументы и факты

Пока руководство Чечни прорабатывает такую возможность, рассказал в интервью изданию зампред правительства Чеченской Республики Муслим Байтазиев.

По его словам, таким образом в регион собираются привлекать туристов из городов-миллионников, среди которых Москва, Казань, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Но если дополнительный четвёртый рейс из столицы России и прямое сообщение с северной столицей откроются в ноябре, то рейсов в Казань и другие города не стоит ждать раньше 2018 года. А вот в Крым из Грозного пока продолжат ездить автобусы.

Напомним, в октябре из Казани открылись прямые авиарейсы в Дубай (Объединённые Арабские Эмираты) и групповые туры в Ашхабад (Туркменистан).

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