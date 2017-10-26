В 2018 году могут открыть прямые авиарейсы из Казани в Грозный

По его словам, таким образом в регион собираются привлекать туристов из городов-миллионников, среди которых Москва, Казань, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Но если дополнительный четвёртый рейс из столицы России и прямое сообщение с северной столицей откроются в ноябре, то рейсов в Казань и другие города не стоит ждать раньше 2018 года. А вот в Крым из Грозного пока продолжат ездить автобусы.