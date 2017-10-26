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17:54 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи выросла средняя стоимость жилья

В Сочи до конца 2017 года установлена новая средняя расчетная рыночная стоимость квадратного метра общей площади жилья по районам.

Источник: ЮГА.ру

«Самым дорогим остается жилье в Центральном районе Сочи. Здесь стоимость 1 кв. м общей площади составляет 74 тыс. 449 рублей. На начало 2017 года она составляла 70 тыс. 249 рублей», — рассказали в мэрии курорта.

На втором месте — Адлерский район, где цена квадратного метра — 72 тыс. 873 рубля, при этом в январе 2017 года было 70 тыс. 189 рублей.

В Хостинском районе цена 1 кв. м общей площади — 65 тыс. 298 рублей, рост составил 3 тыс. 197 рублей. Стоимость жилья в Лазаревском районе поднялась на 2 тыс. 526 рублей и достигла 63 тыс. 220 рублей.

Как сообщали Юга.ру, средняя стоимость будет использоваться для расчета размера социальной выплаты в рамках реализации муниципальной программы по обеспечению сочинцев доступным жильем.

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