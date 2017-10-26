«Храброво» объявил о переходе с 29 октября на осенне-зимнее расписание
С воскресенья, 29 октября, калининградский международный аэропорт «Храброво» переходит на
С воскресенья, 29 октября, калининградский международный аэропорт «Храброво» переходит на
В период действия
Так, в зимнем расписании из Калининграда в Москву ежедневно запланировано до 13 рейсов, обслуживать которые будут авиакомпании «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «S7» и «ЮТэйр».
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Авиакомпания «РусЛайн» дважды в неделю будет выполнять рейсы по маршруту Калининград-Казань-Уфа-Новый Уренгой. В зимнем расписании сохраняются рейсы в Череповец. Авиакомпания «Северсталь» будет осуществлять полеты из Череповца в Калининград и обратно два раза в неделю по четвергам и воскресеньям, а в новогодние праздничные дни добавит дополнительный рейс по вторникам. В Екатеринбург из Калининграда два раза в неделю по понедельникам и пятницам рейсы будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии».
Среди международных регулярных рейсов
С 30 октября открываются новые направления в Берлин и Прагу. Полёты будет осуществляться авиакомпанией «РусЛайн». В Берлин можно будет улететь 3 раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам, в Прагу — дважды в неделю по вторникам и четвергам. Чартерные рейсы запланированы в новогодние дни из Калининграда в Дубай (ОАЭ) и обратно.
Отметим, что завершится период