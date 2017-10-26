«Храброво» объявил о переходе с 29 октября на осенне-зимнее расписание

Источник: Новый Калининград

В период действия осенне-зимнего расписания полеты из Калининграда будут осуществлять 13 авиакомпаний (10 отечественных и 3 иностранные) по 16 внутрироссийским и международным направлениям. Регулярные рейсы свяжут Калининград с Москвой, Санкт-Петербургом, Череповцом, Екатеринбургом, Казанью, Уфой, Новым Уренгоем, Минском, Ташкентом, Варшавой, Берлином и Прагой.

Так, в зимнем расписании из Калининграда в Москву ежедневно запланировано до 13 рейсов, обслуживать которые будут авиакомпании «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «S7» и «ЮТэйр».

В Санкт-Петербург количество рейсов увеличится до семи в день. Ежедневно четыре рейса будет выполнять авиакомпания «Россия» и один рейс — авиакомпания «Уральские авиалинии». С частотой пять раз в неделю полёты по данному маршруту будет осуществлять авиакомпания «РусЛайн» и дважды в неделю — авиакомпания «S7».

Авиакомпания «РусЛайн» дважды в неделю будет выполнять рейсы по маршруту Калининград-Казань-Уфа-Новый Уренгой. В зимнем расписании сохраняются рейсы в Череповец. Авиакомпания «Северсталь» будет осуществлять полеты из Череповца в Калининград и обратно два раза в неделю по четвергам и воскресеньям, а в новогодние праздничные дни добавит дополнительный рейс по вторникам. В Екатеринбург из Калининграда два раза в неделю по понедельникам и пятницам рейсы будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии».

Среди международных регулярных рейсов по-прежнему остается направление Калининград-Ташкент. Авиакомпания «Узбекистон Хаво Йоллари» будет осуществлять полеты по данному маршруту один раза в неделю по воскресеньям. Авиакомпания «Белавиа» продолжит выполнять рейсы в Минск. В расписании запланировано два рейса ежедневно. Из Калининграда в Варшаву в осенне-зимнем расписании запланировано 6 рейсов в неделю.

С 30 октября открываются новые направления в Берлин и Прагу. Полёты будет осуществляться авиакомпанией «РусЛайн». В Берлин можно будет улететь 3 раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам, в Прагу — дважды в неделю по вторникам и четвергам. Чартерные рейсы запланированы в новогодние дни из Калининграда в Дубай (ОАЭ) и обратно.