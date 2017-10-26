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15:12 (мск), источник: Sputnik.md

Насколько в этом году разбогатеют бедные граждане Молдовы

Жить в «молдавском королевстве» будет лучше: зарплаты вырастут, а уровень безработицы снизится, но что-то все равно идет не так.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Молдавские экономисты понизили прогноз роста ВВП на текущий год с 4,2% до 2,4%. Предполагается, что и этот показатель будет максимально возможным, учитывая напряженную социально-экономическую и политическую ситуацию, через которую проходит наша страна. Таковы данные отчета «Тенденции в экономике Молдовы», который подготовлен специалистами института экономических исследований республики.

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В денежном выражении ВВП Молдовы составит 144 миллиарда леев против 147 миллиардов, прогнозируемых ранее. Как отмечено в исследовании, уровень среднегодовой инфляции составит 6% против 6,4% в 2016 году. Ожидается, что экспорт товаров вырастет на 12%, импорт — на 16%, а внешнеторговый баланс сохранится отрицательным (-2,37 миллиарда леев). Промышленное производство увеличится на 1%, а сельхозпроизводство останется на уровне прошлого года. Всему виной весенние заморозки, которые нанесли ущерб агросектору, из-за чего объем продукции возможно будет в пределах показателей прошлого года.

Как предполагают эксперты, по итогам года возможен существенный рост инвестиций в долгосрочные материальные активы — на 22,7%.

Средний обменный курс понизится с 19,92 до 18,5 лея за доллар США.

Жить станет лучше?

Эксперты института экономических исследований Молдовы прогнозируют рост средней заработной платы до пяти тысяч 700 леев (около 308 долларов с расчетом по прогнозируемому среднему обменному курсу). В сравнении с прошлым годом в номинальном выражении она станет больше на 12%, а в реальном выражении — всего на 5,8%.

Уровень безработицы, как предполагают специалисты, продолжит снижаться. По итогам года этот показатель достигнет 3,5% против 4,2%, как было ранее. Кроме того, эксперты ожидают, что объем денежных переводов в страну достигнет 1,2% миллиарда долларов.

Всемирный банк лучшего мнения

Специалисты Всемирного банка рассчитали, что молдавская экономика вырастет в 2017 году на 3,5%, что будет обусловлено хорошим урожаем и высоким уровнем внутреннего потребления на фоне больших показателей денежных переводов и роста заработных плат в частном и бюджетном секторах. В 2018 и 2019 году ВБ прогнозирует увеличение ВВП Молдовы на 3,8% и 3,6% соответственно.

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При этом специалисты Всемирного банка высказались о своих ожиданиях по поводу показателя бедности в Молдове. Эксперты считают, что средний уровень инфляции останется в целевом коридоре. В этом контексте, «на основе продолжающегося роста зарплат по национальной экономике, денежных переводов и государственных трансфертов, ожидается, что уровень бедности, который оценивается в 5,5 долларов в день к паритету покупательской способности, снизится на 3,2 процента в 2016—2019 годах». Простыми словами, эксперты Всемирного банка считают, что бедные в Молдове станут немного богаче.

К нам приехал… ревизор

В Молдову прибыла миссия Международного валютного фонда, эксперты которой проведут дискуссии с властями, в контексте подготовки к консультациям по положениям четвертой статьи устава МВФ, а также проведения второго обзора программы республики, финансируемой фондом посредством механизмов кредитования ECF (Расширенный механизм кредитования) и EFF (Механизм расширенного финансирования).

Кроме того, специалисты проанализируют последние экономические события и прогресс, достигнутый властями республики в выполнении программы, обновят данные и проведут оценку макроэкономических перспектив, а также обсудят с властями макроэкономические политики, внедрение которых предстоит в дальнейшем.

Строго следовать (чужому) плану

Совет директоров МВФ на заседании 7 ноября 2016 года утвердил трехлетнюю программу финансовой помощи Молдове почти на 179 миллионов долларов.

Молдавские власти перед заключением этого документа заявляли о том, что обязуются «решить проблему задолженности в энергетическом секторе и установить тарифы на уровне, обеспечивающем возмещение расходов», о которой упоминали специалисты международной организации.

Таким образом, с подачи МВФ в Молдове прошла волна роста тарифов как на отопление, так и на электричество.

По рекомендациям МВФ в Молдове стартовала пенсионная реформа, которая предполагает постепенное повышение пенсионного возраста и его уравнивание для всех на уровне 63 лет.

Кроме того, эксперты международной финансовой организации неоднократно заявляли, что приветствуют возобновление интереса властей Молдовы к приватизации государственного имущества.

К слову, проект госбюджета на 2018 год будет представлен общественности, а затем и правительству на утверждение только после визита оценочной миссии МВФ.

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