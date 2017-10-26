Новая маршрутная сеть в Омске не будет принципиально иной, как обещали
Отличия заключаются в основном в том, что общественный транспорт пустят по улицам, где он не ходил раньше.
Отличия заключаются в основном в том, что общественный транспорт пустят по улицам, где он не ходил раньше.
Сегодня, 26 октября, специалисты СПбГУ приоткрыли завесу тайны над тем, какой будет новая маршрутная сеть в Омске. Когда встал вопрос о её создании, представители омской мэрии заявляли: маршрутная сеть окажется принципиально новой. Но получилось иначе.
Как рассказал «НГС» заместитель директора департамента транспорта Игорь Кожухов, по маршрутам отличия от действующей сети оказались небольшими. Свежие идеи питерцев — пустить общественный транспорт по улице Маршала Жукова и по Иртышской набережной.
Увидеть, что собой представляют новые маршруты, омичи смогут уже через несколько дней. Мэрия обещала познакомить горожан с проектом после того, как подпишет акты приёмки работ.
За работу сотрудники СПбГУ получили из омского бюджета 1,95 миллиона рублей.