Центр кибербезопасности начнет работать в Беларуси в 2018 году
Центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам в
Центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам в
«Мы сейчас создаем подразделение, которое занимается кибербезопасностью, находимся на первом этапе: определили направления деятельности, сейчас создана комиссия с участием банков, которые наиболее прогрессивны в этой части, и всех заинтересованных служб Нацбанка. Планируется, что это подразделение (Центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам в
При этом первый заместитель председателя правления Нацбанка отметил, что работа по созданию подобного подразделения только началась.
«Поэтому конкретные даты запуска не хотелось бы называть», — добавил он.