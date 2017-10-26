Центр кибербезопасности начнет работать в Беларуси в 2018 году

«Мы сейчас создаем подразделение, которое занимается кибербезопасностью, находимся на первом этапе: определили направления деятельности, сейчас создана комиссия с участием банков, которые наиболее прогрессивны в этой части, и всех заинтересованных служб Нацбанка. Планируется, что это подразделение (Центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам в кредитно-финансовой сфере. — Прим. БЕЛТА) будет запущено в 2018 году», — сообщил первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Тарас Надольный.