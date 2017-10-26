Инвестор будет отстаивать строительство хоккейного стадиона в Новосибирске

ООО «Парк чемпионов» не намерено отказываться от проекта строительства хоккейного стадиона на левом берегу Оби в Новосибирске. Это следует из ответа компании на запрос Sibnovosti.ru.

«Наша задача в организации проекта выполнена. Мы сделали сбалансированное предложение, при реализации которого арена появится в требуемый срок за внебюджетные средства. Наше предложение соответствует всем градостроительным нормам и генеральному плану Новосибирска. Проект соответствует тренду развития городов. Мы готовы еще раз пояснить основные принципы и ответить на любые вопросы. Решить вопрос со строительством арены в кратчайшие сроки можно только за счет консолидированной позиции всех», — сообщил Sibnovosti.ru руководитель пресс-службы «Парка чемпионов» Сергей Саркисян.

Согласно меморандуму, подписанному властями Новосибирской области, Новосибирска и «Парком чемпионов» в феврале 2017 года, предполагалось, что инвестор построит универсальную ледовую арену, а затраты компенсирует за счет возведения комплекса жилых и общественно-деловых зданий. Однако депутаты новосибирского горсовета посчитали, что такая схема повлечет необходимость дополнительных многомиллиардных трат из бюджета города.