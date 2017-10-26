В Челябинской области появится базовый перевозчик — депутаты узаконили выплату субсидий из бюджета на эти цели

Как уже сообщало агентство, в первом чтении законопроект рассматривался в сентябре. Тогда отмечалось, что Челябинская область намерена направить 250 миллионов рублей на привлечение в регион авиакомпании «Ямал» (из Ямало-Ненецкого автономного округа) в качестве базового перевозчика и увеличения количества рейсов и направлений полетов из аэропорта Челябинск.

«Схема такая — 50% оплачивает перевозчику наша область и 50% платят регионы, куда они полетят. Надеемся и на софинансирование федерального бюджета», — пояснял спикер Владимир Мякуш..

Сегодня на заседании депутат Николай Панкратов поинтересовался, какое место в рейтинге занимает эта авиакомпания. Сразу ему не смогли дать ответ на интересующий его вопрос. «В течение недели вы получите ответ», — пообещал председатель Законодательного собрания Владимир Мякуш. Больше у парламентариев вопросов не возникло. Не поступили предложения и между первым и вторым чтением. В итоге депутаты утвердили законопроект в третьем чтении в представленном первоначально виде.

Далее правительству области предстоит принять необходимые подзаконные акты, на основании которых будет организована работа с авиаперевозчиком.