Более 400 иностранцев хочет нанять разработчик Кашаганского месторождения

Источник: Tengrinews

Было отмечено, что заявку компании ведомство передало в профильное министерство, которое примет решение по оставлению количества или по его снижению в декабре 2017 года.

На 2018 год подавались заявки на привлечение иностранной рабочей силы и на продление действующих разрешений. Сообщается, что количество действующих сейчас разрешений составляет 337.

«Привлекались следующие специалисты: инженеры (ведущие) (по исследованиям в области разработки), руководители групп, супервайзеры (по механическому оборудованию для внутрискважинных работ), начальники группы (промышленности) (по объектам вспомогательных островах), менеджеры и другие сотрудники. Компанией привлекались менеджеры, специалисты из стран Великобритании, Австралии, Бельгии, Бразилии, Германии, Венгрии, Италии, Малайзии, Норвегии, Румынии, Польши, США, ЮАР, Япония и других стран», — прокомментировали в управлении.

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Также в ведомстве сообщили, что, по состоянию на 1 октября 2017 года по отчетности компании численность работающих граждан Республики Казахстан — 2577 человек. В свою очередь, в North Caspian Operating Company объяснили причину привлечения иностранцев.

«Разработка такого сложного и уникального месторождения как Кашаган требует привлечения самых разных специалистов высокого профессионального уровня, в том числе и иностранных. Количество необходимой иностранной силы определяется производственной необходимостью и нацелено на достижение максимальной эффективности и безопасности проводимых работ для персонала и окружающей среды», — прокомментировали в организации.

Было отмечено, что организация стремится к максимальному увеличению доли местного содержания в проекте. «Консорциум разработал долгосрочную программу по профессиональному развитию казахстанских специалистов с целью постепенного замещения иностранных работников местными специалистами.

На сегодняшний день на обучение казахстанских специалистов было направлено около 62 миллионов долларов. Оператор использует ряд подходов и процедур для того, чтобы со временем произвести постепенное замещение иностранных работников квалифицированными местными специалистами, имеющими соответствующую подготовку и опыт.

Процесс замещения проводится в рамках Программы национализации кадров. Соглашение о разделе продукции предписывает уровни комплектации казахстанскими кадрами штата операционной компании. Следует отметить, что компания NCOC уже превзошла целевые показатели по предусмотренным категориям персонала", — заявили в компании. Ранее сообщалось о том, что с 198 сотрудниками North Caspian Operating Company были расторгнуты трудовые отношения в связи с переходом от проектных работ к добыче нефти и газа на месторождении. В государственной инспекции труда Атырауской области сообщили, что работникам были выданы компенсации за расторжение договоров.

«Заявления от работников нам не поступали. В случае подачи жалоб мы осуществим проверку», — прокомментировали в ведомстве. В свою очередь, в компании отметили, что организационные изменения оказывают минимальное воздействие на основную массу сотрудников.

«Некоторым работникам также предложено выходное пособие при условии увольнения по взаимному соглашению между компанией и сотрудником. Размер пособия является конкурентным и аналогичен предлагаемым другими нефтегазовыми компаниями в данном регионе. Следует подчеркнуть, что НКОК соблюдает стандарты и требования существующего законодательства Республики Казахстан», — прокомментировали в организации.

Было отмечено, что текущая оптимизация нацелена на устранение избытка административного/вспомогательного персонала.

«Этот план не повлиял на персонал завода “Болашак” и морских установок. Одним из ключевых результатов улучшенной модели НКОК является предоставление большего количества обязанностей местному персоналу, ускорение процесса замещения иностранных специалистов казахстанскими, что позволит сократить количество иностранного персонала в будущем. На сегодняшний день года из около 12 000 работников (вместе с подрядными компаниями), занятых на Северо-Каспийском проекте, более 90 процентов составляют граждане Республики Казахстан, а из более чем 3 000 работников НКОК 88 процентов являются гражданами Республики Казахстан», — заявили в компании.

Консорциум North Caspian Operating Co (NCOC) является оператором проекта по добыче нефти на месторождении Кашаган. Коммерческая добыча стартовала в ноябре 2016 года. Ожидается, что к концу 2017 года Кашаган выйдет на максимальный уровень добычи в 370 тысяч баррелей в сутки.