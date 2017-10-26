Более 400 иностранцев хочет нанять разработчик Кашаганского месторождения

Было отмечено, что заявку компании ведомство передало в профильное министерство, которое примет решение по оставлению количества или по его снижению в декабре 2017 года.
На 2018 год подавались заявки на привлечение иностранной рабочей силы и на продление действующих разрешений. Сообщается, что количество действующих сейчас разрешений составляет 337.
«Привлекались следующие специалисты: инженеры (ведущие) (по исследованиям в области разработки), руководители групп, супервайзеры (по механическому оборудованию для внутрискважинных работ), начальники группы (промышленности) (по объектам вспомогательных островах), менеджеры и другие сотрудники. Компанией привлекались менеджеры, специалисты из стран Великобритании, Австралии, Бельгии, Бразилии, Германии, Венгрии, Италии, Малайзии, Норвегии, Румынии, Польши, США, ЮАР, Япония и других стран», — прокомментировали в управлении.
Также в ведомстве сообщили, что, по состоянию на 1 октября 2017 года по отчетности компании численность работающих граждан Республики Казахстан — 2577 человек. В свою очередь, в North Caspian Operating Company объяснили причину привлечения иностранцев.
«Разработка такого сложного и уникального месторождения как Кашаган требует привлечения самых разных специалистов высокого профессионального уровня, в том числе и иностранных. Количество необходимой иностранной силы определяется производственной необходимостью и нацелено на достижение максимальной эффективности и безопасности проводимых работ для персонала и окружающей среды», — прокомментировали в организации.
Было отмечено, что организация стремится к максимальному увеличению доли местного содержания в проекте. «Консорциум разработал долгосрочную программу по профессиональному развитию казахстанских специалистов с целью постепенного замещения иностранных работников местными специалистами.
На сегодняшний день на обучение казахстанских специалистов было направлено около 62 миллионов долларов. Оператор использует ряд подходов и процедур для того, чтобы со временем произвести постепенное замещение иностранных работников квалифицированными местными специалистами, имеющими соответствующую подготовку и опыт.
Процесс замещения проводится в рамках Программы национализации кадров. Соглашение о разделе продукции предписывает уровни комплектации казахстанскими кадрами штата операционной компании. Следует отметить, что компания NCOC уже превзошла целевые показатели по предусмотренным категориям персонала", — заявили в компании. Ранее сообщалось о том, что с 198 сотрудниками North Caspian Operating Company были расторгнуты трудовые отношения в связи с переходом от проектных работ к добыче нефти и газа на месторождении. В государственной инспекции труда Атырауской области сообщили, что работникам были выданы компенсации за расторжение договоров.
«Заявления от работников нам не поступали. В случае подачи жалоб мы осуществим проверку», — прокомментировали в ведомстве. В свою очередь, в компании отметили, что организационные изменения оказывают минимальное воздействие на основную массу сотрудников.
«Некоторым работникам также предложено выходное пособие при условии увольнения по взаимному соглашению между компанией и сотрудником. Размер пособия является конкурентным и аналогичен предлагаемым другими нефтегазовыми компаниями в данном регионе. Следует подчеркнуть, что НКОК соблюдает стандарты и требования существующего законодательства Республики Казахстан», — прокомментировали в организации.
Было отмечено, что текущая оптимизация нацелена на устранение избытка административного/вспомогательного персонала.
«Этот план не повлиял на персонал завода “Болашак” и морских установок. Одним из ключевых результатов улучшенной модели НКОК является предоставление большего количества обязанностей местному персоналу, ускорение процесса замещения иностранных специалистов казахстанскими, что позволит сократить количество иностранного персонала в будущем. На сегодняшний день года из около 12 000 работников (вместе с подрядными компаниями), занятых на Северо-Каспийском проекте, более 90 процентов составляют граждане Республики Казахстан, а из более чем 3 000 работников НКОК 88 процентов являются гражданами Республики Казахстан», — заявили в компании.
Консорциум North Caspian Operating Co (NCOC) является оператором проекта по добыче нефти на месторождении Кашаган. Коммерческая добыча стартовала в ноябре 2016 года. Ожидается, что к концу 2017 года Кашаган выйдет на максимальный уровень добычи в 370 тысяч баррелей в сутки.
В настоящее время акционерами NCOC являются AgipCaspian Sea B.V. (16,81 процента), KMG Kashagan B.V. (16,88 процента), ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,81 процента), Inpex NorthCaspian Sea Ltd. (7,56 процента), Shell Kazakhstan Development B.V. (16,81 процента), Total EP Kazakhstan (16,81 процента) и CNPC Kazakhstan B.V. (8,33 процента).