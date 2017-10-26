В Омской области разработали карту социальной активности бизнеса

Источник: "Российская газета"

По данным Росстата, Омская область лидирует среди российских регионов по показателю миграционной убыли населения — с января по август 2017 года ее покинуло почти 29 тысяч жителей, что на шесть тысяч больше, чем за тот же период прибыло сюда на постоянное место жительства. А по сравнению с предыдущим годом темпы миграции выросли вдвое.

Омичи уезжают в Москву, Санкт-Петербург, Крас-нодарский край, Новосибирск, Томск, обостряя кадровую проблему региона. Карта социальной активности бизнеса должна помочь разобраться в причинах этого негативного явления.

Презентация проекта состоялась в рамках VII Международного форума социальных предпринимателей и инвесторов «Инносиб-2017», участниками которого стали представители 21 российского региона и девяти зарубежных стран. Данные исследования — совсем свежие, столичные эксперты проводили его в партнерстве с омскими социологами в сентябре-октябре нынешнего года.

Респондентами стали более тысячи жителей региона — экологи, ученые, бизнес-аналитики, медиаспециалисты, участники благотворительной деятельности. Судя по их ответам, социальная среда в Омской области скорее пассивная. Молодежь, по большей части, не связывает свое будущее с Омском. Власти демонстрируют слабую компетенцию в сфере социальных инвестиций. У бизнеса отсутствует мотивация в этом участвовать.

— Любят свой город менее половины омичей — 49 процентов респондентов. Для сравнения: в Тольятти таковых 77 процентов, Томске — 79, Перми — 83, — привел цифры руководитель исследования, гендиректор центра социального проектирования Алексей Фирсов. — При этом 83 процента омичей полагают, что условия для жизни и развития в Омске хуже, чем в других городах страны. 47 процентов хотели бы уехать отсюда, и это в первую очередь молодежь и люди среднего возраста. Это повышает риск «вымывания» людей, наиболее адаптированных к экономике будущего.

Любопытно, что финансовые проблемы беспокоят горожан гораздо меньше, чем микроклимат. Всего 13 процентов опрошенных говорят о потребности в высокой зарплате и рабочих местах. А вот 42 процентам омичей остро не хватает уличного благоустройства, возможностей для поддержания здоровья и занятий спортом. Примечательно: многие уверены в том, что решать городские проблемы должны власти, а не они сами. 32 процента горожан за-явили, что не готовы участвовать в благотворительных проектах и волонтерских движениях, еще 42 процента признались, что не имеют для этого ни времени, ни средств.

Исследование показало, что большая часть населения региона смутно представляет социальную деятельность местных компаний. Более половины назвали лидером в данной сфере «Газпром нефть», менее трети — ПО «Полет». Примерно столько же записали в социальные инвесторы предприятия пищевой промышленности. В тренде оказались банки и производители алкоголя.

— Карта показывает, что органичная экосистема развития социальной среды в Омске не сформирована. Разрыв между явным лидером и другими инвесторами значителен. Это формирует избыточные ожидания от единственного игрока и демотивирует других участников, — подчеркнул Алексей Фирсов.

По словам эксперта, омичи плохо информированы и о деятельности социальных предпринимателей, хотя Омск — один из первых городов России, где начали осваивать эту нишу, проходит международный форум, открыта специализированная всероссийская школа, а созданный здесь Центр инноваций социальной сферы и добился заметных успехов.

Например, благодаря частным детским садам и пансионатам для престарелых в регионе полностью устранена проблема очередей в данные учреждения. Этот опыт берут на вооружение в других регионах, а сами омичи не в курсе происходящего.

— В сфере информирования населения Омска есть явный перекос. СМИ ориентированы на эпатажные новости, связанные с коррупцией, криминалом, происшествиями. О созидательной, благотворительной и социальной деятельности речи почти не идет. Откуда жителям об этом знать? — отметила руководитель центра детского развития «Подсолнухи» Наталия Русина.

Впрочем, разработчики карты социальной активности бизнеса уверены, что положение небезнадежно. Надо лишь приложить усилия.

— Только комбинированная политика власти, бизнеса, социально активной части общества может создать среду, из которой омичи не захотят уезжать в Москву, Новосибирск, другие города, — убеждена участник проекта — руководитель маркетингового агентства «Делфи» Евгения Климанова. — Карта показала, какие ниши могут занять социальные инвесторы и предприниматели. Это создание бизнес-инкубаторов, экологический мониторинг, раздельный сбор и переработка мусора, забота о стариках и инвалидах, поддержка спортивных секций, театров, центров досуга и образования. И многое другое, что будет востребовано населением.