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14:46 (мск), источник: БЕЛТА

Плату за тепло по индивидуальным счетчикам могут сделать в Беларуси обязательной

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Плату за тепло по индивидуальным счетчикам могут сделать в Беларуси обязательной, сообщил журналистам начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищного хозяйства Андрей Ромашко, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня принимается решение об обязательном использовании этих приборов в многоквартирных жилых домах, где они установлены. Это государственный интерес и политика в части экономии тепловой энергии», — сказал Андрей Ромашко.

В целом по стране доля многоквартирного жилищного фонда, где есть возможность поквартирного учета потребления тепла, составляет около 10%. Вместе с тем ею пользуются менее половины из этих 10%.

В Минске ситуация выглядит следующим образом: приборами индивидуального регулирования и учета тепловой энергии оборудовано 848 домов, но рассчитаются по ним только 507 жилых домов.

«Это в большей степени связано с тем, что методика поквартирного расчета предполагает добровольное участие потребителя в данных мероприятиях. То есть фактически собственники сегодня сами принимают решение — рассчитываться им по групповому прибору учета пропорционально площади либо регулировать и оплачивать теплоэнергию по фактическому потреблению в каждой квартире», — пояснил Андрей Ромашко. С учетом того, что за обслуживание и расчет индивидуальных приборов нужно вносить определенную сумму, а тарифы на тепловую энергию невысоки, экономический эффект для граждан не очевиден и они не стремятся рассчитываться по индивидуальным счетчикам, добавил представитель Минжилкомхоза.

По информации ГО «Минское городское жилищное хозяйство», обслуживание индивидуальных счетчиков сегодня в столице стоит для одной квартиры Br12−15 в год в зависимости от того, какая организация оказывает данные услуги.

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