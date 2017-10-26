Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Ученые рассказали, зачем нужна ревность
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
От любви до ненависти: главное о скандале Джигарханяна с женой
Золотов назвал причину расстрела солдат лейтенантом в Чечне
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: проблема в ВВС Болгарии - пилоты отказались лететь на МиГ-29
Тина Канделаки пришла в мини-юбке на бал - кадры
Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о принадлежности Крыма
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
Ученые рассказали, зачем нужна ревность
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Золотов назвал причину расстрела солдат в Чечне
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Какой была Аляска, когда ее продавали
16:23 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

На покупку жилья для молодых семей в Приангарье планируется направить вдвое больше денег

Увеличение финансирования программы из регионального бюджета позволит привлечь больше средств из федеральной казны.

Источник: IrkutskMedia.ru

Финансирование подпрограммы «Молодым семьям-доступное жилье» предложили увеличить в два раза в 2018 году. Это позволит привлечь больше средств из федерального бюджета. В этом году на реализацию подпрограммы из бюджета Приангарья направлено 50,2 млн рублей, из бюджета РФ — 58,3 млн рублей, из бюджета муниципальных образований Иркутской области — около 85 млн. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе облправительства.

Финансирование увеличиться в два раза по сравнению с 2017 годом.

«Увеличение финансирования программы из регионального бюджета позволит привлечь больше средств из федеральной казны. В итоге, дополнительно почти 150 семей получат возможность купить или построить жилье», — отметил министр по молодежной политике Иркутской области Александр Попов.

Напомним, для Иркутской области, как и для Сибири в целом, актуальна проблема миграционного оттока молодежи. Подпрограммы «Молодым семьям — доступное жилье» стала одним из механизмов закрепления молодых специалистов и семей в регионе. По данным на 1 января 2017 года, в подпрограмме участвуют 6703 молодых семей. В этом году по программе выдано 223 сертификата на покупку или строительство жилья, в прошлом году — 203.

Справка

Участником программы может быть молодая семья, в том числе неполная. Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет на день принятия органом исполнительной власти субъекта РФ решения о включении семьи в программу. По условиям программы молодая семья получает социальную выплату в размере 40% от расчетной стоимости жилья (если есть дети) и 35% (если детей нет). За время реализации программы с 2005 года жилищные условия улучшили 3683 молодых семьи.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Reno, Toyota и "Газель" выстроились «паровозиком» на объездной Ново-Ленино в Иркутске
Двое слесарей погибли от отравления угарным газом в колодце в Иркутской области
МВД назвало причину обысков в театре Джигарханяна
Поклонская ответила Собчак на слова о «быдле»
Кремль прокомментировал доклад о воюющих на стороне ИГ россиянах
Следователи назвали основную версию нападения на Фельгенгауэр
При взрыве на фабрике фейерверков в Джакарте погибли 47 человек
Директора РАМТ Софью Апфельбаум задержали после допроса в СК
Собчак стала лидером рейтинга недоверия «Левада-центра»
Спорт
Унылый трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак» Кубок России вновь оказался не нужен болельщикам
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня» В премьерном выпуске телезрители впервые увидят современный поисковый центр шоу
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь