На покупку жилья для молодых семей в Приангарье планируется направить вдвое больше денег

Источник: IrkutskMedia.ru

Финансирование подпрограммы «Молодым семьям-доступное жилье» предложили увеличить в два раза в 2018 году. Это позволит привлечь больше средств из федерального бюджета. В этом году на реализацию подпрограммы из бюджета Приангарья направлено 50,2 млн рублей, из бюджета РФ — 58,3 млн рублей, из бюджета муниципальных образований Иркутской области — около 85 млн. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе облправительства.

Финансирование увеличиться в два раза по сравнению с 2017 годом.

«Увеличение финансирования программы из регионального бюджета позволит привлечь больше средств из федеральной казны. В итоге, дополнительно почти 150 семей получат возможность купить или построить жилье», — отметил министр по молодежной политике Иркутской области Александр Попов.

Напомним, для Иркутской области, как и для Сибири в целом, актуальна проблема миграционного оттока молодежи. Подпрограммы «Молодым семьям — доступное жилье» стала одним из механизмов закрепления молодых специалистов и семей в регионе. По данным на 1 января 2017 года, в подпрограмме участвуют 6703 молодых семей. В этом году по программе выдано 223 сертификата на покупку или строительство жилья, в прошлом году — 203.

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