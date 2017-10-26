На покупку жилья для молодых семей в Приангарье планируется направить вдвое больше денег
Увеличение финансирования программы из регионального бюджета позволит привлечь больше средств из федеральной казны.
Увеличение финансирования программы из регионального бюджета позволит привлечь больше средств из федеральной казны.
Финансирование подпрограммы «Молодым
Финансирование увеличиться в два раза по сравнению с 2017 годом.
«Увеличение финансирования программы из регионального бюджета позволит привлечь больше средств из федеральной казны. В итоге, дополнительно почти 150 семей получат возможность купить или построить жилье», — отметил министр по молодежной политике Иркутской области Александр Попов.
Напомним, для Иркутской области, как и для Сибири в целом, актуальна проблема миграционного оттока молодежи. Подпрограммы «Молодым семьям — доступное жилье» стала одним из механизмов закрепления молодых специалистов и семей в регионе. По данным на 1 января 2017 года, в подпрограмме участвуют 6703 молодых семей. В этом году по программе выдано 223 сертификата на покупку или строительство жилья, в прошлом году — 203.
Справка
Участником программы может быть молодая семья, в том числе неполная. Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет на день принятия органом исполнительной власти субъекта РФ решения о включении семьи в программу. По условиям программы молодая семья получает социальную выплату в размере 40% от расчетной стоимости жилья (если есть дети) и 35% (если детей нет). За время реализации программы с 2005 года жилищные условия улучшили 3683 молодых семьи.