«Севастопольский морской порт» готовят к приватизации

Источник: РИА "Новости"

В список приватизации вошли «Севастопольский морской порт», «Пансионаты Севастополя», «Севавтотранс» и другие предприятия. По словам и.о. директора департамента по имущественным и земельным отношениям Константина Зимина, речь идет о преобразовании ГУПов в хозяйственные общества со 100% государственной долей.

«Планируемые к преобразованию ГУПы не задействованы в осуществлении государственных функций и полномочий Севастополя — осуществляют коммерческую деятельность. Преобразование ГУПов в хозяйственные общества положительно отразится на структурных изменениях в экономике города», — отметил чиновник.