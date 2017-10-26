«Севастопольский морской порт» готовят к приватизации

В список приватизации вошли «Севастопольский морской порт», «Пансионаты Севастополя», «Севавтотранс» и другие предприятия. По словам и.о. директора департамента по имущественным и земельным отношениям Константина Зимина, речь идет о преобразовании ГУПов в хозяйственные общества со 100% государственной долей.
«Планируемые к преобразованию ГУПы не задействованы в осуществлении государственных функций и полномочий Севастополя — осуществляют коммерческую деятельность. Преобразование ГУПов в хозяйственные общества положительно отразится на структурных изменениях в экономике города», — отметил чиновник.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в марте 2017 года заксобрание Севастополя согласилось преобразовать в хозяйственные общества только 11 из 21 государственных унитарных предприятий города. Тогда в список подлежащих акционированию предприятий вошли: ГУП «Аэропорт» (гражданский сектор аэропорта Бельбек — ред.), ГУП «Благоустройство», ГУП «Городской автозаправочный комплекс», ГУП «Севастопольтелеком», Севастопольский морской завод им. С. Орджоникидзе, Севастопольский винзавод.