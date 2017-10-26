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14:35 (мск), источник: РИА Крым

«Севастопольский морской порт» готовят к приватизации

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Со следующего года правительство Севастополя запустит процесс акционирования еще 12 городских ГУПов. На заседании в четверг чиновники приняли план приватизации на 2018 и плановый период 2019—2020 годов.

Источник: РИА "Новости"

В список приватизации вошли «Севастопольский морской порт», «Пансионаты Севастополя», «Севавтотранс» и другие предприятия. По словам и.о. директора департамента по имущественным и земельным отношениям Константина Зимина, речь идет о преобразовании ГУПов в хозяйственные общества со 100% государственной долей.

«Планируемые к преобразованию ГУПы не задействованы в осуществлении государственных функций и полномочий Севастополя — осуществляют коммерческую деятельность. Преобразование ГУПов в хозяйственные общества положительно отразится на структурных изменениях в экономике города», — отметил чиновник.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в марте 2017 года заксобрание Севастополя согласилось преобразовать в хозяйственные общества только 11 из 21 государственных унитарных предприятий города. Тогда в список подлежащих акционированию предприятий вошли: ГУП «Аэропорт» (гражданский сектор аэропорта Бельбек — ред.), ГУП «Благоустройство», ГУП «Городской автозаправочный комплекс», ГУП «Севастопольтелеком», Севастопольский морской завод им. С. Орджоникидзе, Севастопольский винзавод.

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