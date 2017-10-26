Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 28 октября

Источник: БЕЛТА

Банковской процессинговый центр с 2.00 до 6.00 будет проводить подготовительные технологические работы на комплексе обработки авторизационных запросов в режиме реального времени для обеспечения выполнения требований международных платежных систем.

В этот промежуток времени возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.