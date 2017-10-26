Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 28 октября

Банковской процессинговый центр с 2.00 до 6.00 будет проводить подготовительные технологические работы на комплексе обработки авторизационных запросов в режиме реального времени для обеспечения выполнения требований международных платежных систем.
В этот промежуток времени возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.
Банковский процессинговый центр обслуживает более 9,6 млн карточек, к нему подключены 74 тыс. организаций торговли и сервиса, более 113,9 тыс. платежных терминалов, 3,1 тыс. банкоматов и более 2,7 тыс. инфокиосков.