Первый этап реконструкции Михайловской набережной завершили в Новосибирске

Источник: Вести - Новосибирск

Строители завершили первый этап реконструкции. Набережную преобразили всего за три месяца. Старый асфальт заменили на тротуарную плитку, сделали велодорожку.

Новое освещение. Фонари — светодиодные. Обустроили новые газоны. Высадили деревья. Яблони привезли из Германии, этот сорт не боится сибирских морозов. Впрочем, зимой за саженцами будут следить.