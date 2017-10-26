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14:13 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Первый этап реконструкции Михайловской набережной завершили в Новосибирске

Визитной карточкой Новосибирска может стать Михайловская набережная. После ремонта ее сегодня проверила комиссия — результат работы оценили высоко.

Источник: Вести - Новосибирск

Строители завершили первый этап реконструкции. Набережную преобразили всего за три месяца. Старый асфальт заменили на тротуарную плитку, сделали велодорожку.

Новое освещение. Фонари — светодиодные. Обустроили новые газоны. Высадили деревья. Яблони привезли из Германии, этот сорт не боится сибирских морозов. Впрочем, зимой за саженцами будут следить.

На набережной сегодня даже несмотря на погоду — горожан много. Некоторые на прогулку сюда пришли впервые за несколько лет.

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