Первый этап реконструкции Михайловской набережной завершили в Новосибирске
Визитной карточкой Новосибирска может стать Михайловская набережная. После ремонта ее сегодня проверила комиссия — результат работы оценили высоко.
Визитной карточкой Новосибирска может стать Михайловская набережная. После ремонта ее сегодня проверила комиссия — результат работы оценили высоко.
Строители завершили первый этап реконструкции. Набережную преобразили всего за три месяца. Старый асфальт заменили на тротуарную плитку, сделали велодорожку.
Новое освещение. Фонари — светодиодные. Обустроили новые газоны. Высадили деревья. Яблони привезли из Германии, этот сорт не боится сибирских морозов. Впрочем, зимой за саженцами будут следить.
На набережной сегодня даже несмотря на погоду — горожан много. Некоторые на прогулку сюда пришли впервые за несколько лет.