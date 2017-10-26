Телебашню в Мотовилихе введут в эксплуатацию в 2018 году

Напомним, строительство телебашни в Мотовилихе, юго-восточнее здания по улице Крупской, 61, началось в 2014 году. На эти цели из федерального бюджета было выделено более 360 млн руб. в рамках ФЦП «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009−2015 годы». Согласно проекту, башня высотой 275 м должна была быть возведена к ноябрю 2015 года.



Напомним, 180-метровая телебашня в Перми была построена в 1958 году, на сегодняшний день ее пропускная способность исчерпана. Новая телебашня будет построена по адресу ул. Крупской 61а.