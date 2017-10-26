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14:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Телебашню в Мотовилихе введут в эксплуатацию в 2018 году

Новая телевизионная башня в Мотовилихинском районе, расположенная за бывшим ВЦ «Пермская ярмарка», будет введена в эксплуатацию в первой половине 2018 года.

Об этом «Ъ» сообщил директор Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра Игорь Терещенко.

«Сейчас дорабатывается конструкция башни, в следующем году мы начнем вещание. Задержка была вызвана необходимостью доработки дециметровой антенны», — пояснил господин Терещенко.

Напомним, строительство телебашни в Мотовилихе, юго-восточнее здания по улице Крупской, 61, началось в 2014 году. На эти цели из федерального бюджета было выделено более 360 млн руб. в рамках ФЦП «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009−2015 годы». Согласно проекту, башня высотой 275 м должна была быть возведена к ноябрю 2015 года.

Напомним, 180-метровая телебашня в Перми была построена в 1958 году, на сегодняшний день ее пропускная способность исчерпана. Новая телебашня будет построена по адресу ул. Крупской 61а.

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