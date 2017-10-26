Телебашню в Мотовилихе введут в эксплуатацию в 2018 году
Новая телевизионная башня в Мотовилихинском районе, расположенная за бывшим ВЦ «Пермская ярмарка», будет введена в эксплуатацию в первой половине 2018 года.
Новая телевизионная башня в Мотовилихинском районе, расположенная за бывшим ВЦ «Пермская ярмарка», будет введена в эксплуатацию в первой половине 2018 года.
Об этом «Ъ» сообщил директор Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра Игорь Терещенко.
«Сейчас дорабатывается конструкция башни, в следующем году мы начнем вещание. Задержка была вызвана необходимостью доработки дециметровой антенны», — пояснил господин Терещенко.
Напомним, строительство телебашни в Мотовилихе,
Напомним, 180-метровая телебашня в Перми была построена в 1958 году, на сегодняшний день ее пропускная способность исчерпана. Новая телебашня будет построена по адресу ул. Крупской 61а.