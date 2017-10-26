В Башкирии опубликован рейтинг управляющих компаний

«В числе главных критериев — количество поступивших жалоб, обращений граждан по фактам неудовлетворительной работы управляющих организаций, число выданных предписаний и число выявленных нарушений. Все эти показатели рассчитаны на тысячу квадратных метров общей площади, — пояснила пресс-секретарь Госкомитета Олеся Титух. — Сюда же включено число составленных протоколов, количество неисполненных предписаний, уровень удовлетворенности жильцов качеством услуг, предоставляемых управляющими организациями, и другие критерии, свидетельствующие об эффективности работы таких организаций».

В настоящее время на официальном сайте Госкомитета действует раздел «Жители оценивают свою управляющую компанию», где каждый может дать собственную оценку, с учетом качества обслуживания, оперативности устранения неисправностей, прозрачности работы, вежливости работников компании.