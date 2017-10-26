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14:18 (мск), источник: Kazinform

Средний возраст пассажирских самолетов подсчитали в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Комитет гражданской авиации МИР РК предоставил информацию о среднем возрасте самолетов, задействованных на регулярных пассажирских перевозках в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: РИА "Новости"

Средний возраст 56 воздушных судов основных авиакомпаний составляет 12,8 лет. В том числе 31 самолет авиакомпании Air Astana, средний возраст которых порядка 8 лет. У компании СКАТ 13 самолетов, средний возраст — порядка 17 лет. Бек Air владеет 9 самолетами, их средний возраст — порядка 20 лет. У трех самолетов Qazaq Air средний возраст 3 года.

«Следует отметить, что в современной практике зарубежного авиастроения принят подход “Эксплуатации по состоянию” без ограничения общего ресурса. На данный момент производители определяют такую программу технического обслуживания, которая позволяет мониторить состояние структуры самолета и его агрегатов на протяжении всей жизни. При обнаружении отклонений, применяются указанные виды ремонта», — говорится в сообщении Комитета на официальной странице в Фейсбук.

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