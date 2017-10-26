Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
А. Петропавловки отдаст Ксении Собчак письмо от отца через 28 лет
Ученые рассказали, зачем нужна ревность
Светская хроника: в Москве с восхищением встретили Марину Вакт
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Армен Джигарханян подал на развод
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ рассказали о причине отказа болгарских пилотов летать на МиГе
Тина Канделаки пришла в мини-юбке на бал - кадры
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
12Какой была Аляска, когда ее продавали
14:16 (мск), источник: Tengrinews

Ситуация критичная — в Нацбанке рассказали о переговорах по Bank RBK

Заместитель председателя Нацбанка Казахстана Алпысбай Ахметов рассказал о ситуации с Bank RBK, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Нацбанк обратился к акционеру с просьбой предоставить план решения проблемы.

«Сейчас мы ждем от акционера предложение. Переговоры идут с акционером, с кредиторами, у этого банка есть сумма депозитов юридических лиц, квазисектора, поэтому мы ведем переговоры, с одной стороны с акционером, с другой — с кредиторами. (…) Если банк свои обязательства не выполняет в настоящее время перед клиентами, ситуация критичная», — заявил Ахметов на встрече с сенаторами.

По его словам, сумма, которую Bank RBK попросил у Национального банка для оздоровления сектора, пока не уточнена и не может быть уточнена Нацбанком.

«Это прерогатива, в первую очередь, акционера. Если у него есть планы оздоровления банка, как капитал поднять, конечно же будет оказана помощь. Если же у акционера нет возможности, тогда вопрос стоит по-другому», — заметил Ахметов.

Ранее он сообщил, что Bank RBK вышел с ходатайством об оказании финансовой помощи по программе оздоровления банка.

«Нацбанк сейчас выставил четкие требования к акционеру банка, чтобы он привел ликвидность банка в нормальное положение. (…) Но программа оздоровления банков не означает, что всем банкам раздавать государственные деньги. Они должны представить свою бизнес-модель», — добавил Ахметов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
&quot;Миллиардные суммы уходят в песок&quot;: Спортивных чиновников обвинили в воровстве бюджетных денег
МВД назвало причину обысков в театре Джигарханяна
Поклонская ответила Собчак на слова о «быдле»
Кремль прокомментировал доклад о воюющих на стороне ИГ россиянах
Путин призвал повысить безопасность Рунета
При взрыве на фабрике фейерверков в Джакарте погибли 47 человек
Директора РАМТ Софью Апфельбаум задержали после допроса в СК
Собчак стала лидером рейтинга недоверия «Левада-центра»
Спорт
Унылый трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак» Кубок России вновь оказался не нужен болельщикам
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото Коллегами актрисы по фильму стали Леа Ремини и Ванесса Энн Хадженс
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь