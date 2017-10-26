Ситуация критичная — в Нацбанке рассказали о переговорах по Bank RBK

Источник: Tengrinews

Нацбанк обратился к акционеру с просьбой предоставить план решения проблемы.

«Сейчас мы ждем от акционера предложение. Переговоры идут с акционером, с кредиторами, у этого банка есть сумма депозитов юридических лиц, квазисектора, поэтому мы ведем переговоры, с одной стороны с акционером, с другой — с кредиторами. (…) Если банк свои обязательства не выполняет в настоящее время перед клиентами, ситуация критичная», — заявил Ахметов на встрече с сенаторами.

По его словам, сумма, которую Bank RBK попросил у Национального банка для оздоровления сектора, пока не уточнена и не может быть уточнена Нацбанком.

«Это прерогатива, в первую очередь, акционера. Если у него есть планы оздоровления банка, как капитал поднять, конечно же будет оказана помощь. Если же у акционера нет возможности, тогда вопрос стоит по-другому», — заметил Ахметов.

Ранее он сообщил, что Bank RBK вышел с ходатайством об оказании финансовой помощи по программе оздоровления банка.