В горах Сочи ремонтируют канатные дороги и ждут высокого сезона
Технический персонал сочинских горных курортов в эти дни проводит плановую профилактику подъемников. График работ составлен таким образом, чтобы не испортить гостям отдых.
Технический персонал сочинских горных курортов в эти дни проводит плановую профилактику подъемников. График работ составлен таким образом, чтобы не испортить гостям отдых.
Ремонтники трудятся на высоте от 10 до 30 метров — обследуют каждый сантиметр металлических тросов.
«Проводим замену, смазку. Канат осматриваем, подвижной состав, полностью опоры, ролики, бандаж резиновый полностью на износ, если требуется замена. Если нет, то просто проверяем качество», — рассказал заместитель начальника канатной дороги одного из горных курорта Валерий Гришаев.
Ремонт канатных дорог продлится еще несколько недель. Снег на горнолыжных трассах в Сочи может появиться уже во второй половине ноября. Обычно сначала дают доступ к тестовым катаниями по выходным, потом трассы открывают и в будние дни. В прошлом году официальный старт зимнего сезона в Сочи отметили 24 декабря.