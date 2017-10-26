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16:32 (мск), источник: Вести Сочи

В горах Сочи ремонтируют канатные дороги и ждут высокого сезона

Технический персонал сочинских горных курортов в эти дни проводит плановую профилактику подъемников. График работ составлен таким образом, чтобы не испортить гостям отдых.

Источник: Вести Сочи

Ремонтники трудятся на высоте от 10 до 30 метров — обследуют каждый сантиметр металлических тросов.

«Проводим замену, смазку. Канат осматриваем, подвижной состав, полностью опоры, ролики, бандаж резиновый полностью на износ, если требуется замена. Если нет, то просто проверяем качество», — рассказал заместитель начальника канатной дороги одного из горных курорта Валерий Гришаев.

Ремонт канатных дорог продлится еще несколько недель. Снег на горнолыжных трассах в Сочи может появиться уже во второй половине ноября. Обычно сначала дают доступ к тестовым катаниями по выходным, потом трассы открывают и в будние дни. В прошлом году официальный старт зимнего сезона в Сочи отметили 24 декабря.

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