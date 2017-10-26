В Узбекистане на развитие нейрохирургии направят более $43 млн

На финансирование комплекса мер по дальнейшему развитию специализированной нейрохирургической помощи населению на 2017−2021 годы выделят 7,88 млрд сумов ($985 тыс.) и $43,08 млн. Средства будут направлены из Государственного бюджета, государственных целевых фондов, международных организаций, финансовых институтов и грантодателей.
Также Кабинет Министров определил основные направления развития нейрохирургической службы. В их числе — разработка и внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний, укрепление кадрового потенциала, формирование и развитие собственной школы врачей-нейрохирургов с обеспечением всех регионов республики высококвалифицированными специалистами, расширение спектра отечественных научных исследований в данной области.
В программу комплекса мер, в частности, входит создание единой электронной базы больных с нейрохирургическими заболеваниями и их осложнениями.
Минздрав совместно с Мининфокомом в 2018—2019 годах создаст базу больных с выявленной нейрохирургической патологией, нуждающихся в лечении и динамическом наблюдении.
Кроме того, планируется утверждение современных стандартов диагностики и лечения больных с нейрохирургическими заболеваниями с учетом современных научнообоснованных методов и технологий оказания лечебно-диагностических услуг в области нейрохирургии.
Основная часть выделенных средств уйдет на укрепление материально-технической базы медучреждений. В частности, планируется оснащение современным диагностическим и лечебным оборудованием Республиканского специализированного научно- практического медицинского центра нейрохирургии, клиник медицинских вузов и нейрохирургических отделений многопрофильных медицинских центров, в том числе детских.