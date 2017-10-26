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14:59 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии забракована 31 партия молочной продукции

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии Роспотребнадзор забраковал 31 партию молочной продукции объемом 114 кг. В числе причин ведомство назвало реализацию молочной продукции с истекшим сроком годности, отсутствие товарно-сопроводительных документов, несоблюдения условий хранения.

Региональное Управление Роспотребнадзора продолжает контролировать качество и безопасность молочных продуктов.

За 3 квартал 2017 года на микробиологические показатели исследованы — 1149 проб молока и молочных продуктов, из них 7,1% проб не отвечали гигиеническим нормативам; по физико-химическим показателям — 437 пробы, из них не отвечали требованиям — 7,3%, и т. ч. по показателям фальсификации — 7,3%.

На содержание антибиотиков исследовано 226 проб молока и молочных продуктов, по санитарно-химическим показателям — 133, на радиологические показатели — 70 проб, на содержание ГМО — 26 пробы. Все исследованные пробы отвечают гигиеническим нормативам.

Сумма штрафов за правонарушения составила 422 тысячи рублей.

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