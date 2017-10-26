В Башкирии забракована 31 партия молочной продукции

За 3 квартал 2017 года на микробиологические показатели исследованы — 1149 проб молока и молочных продуктов, из них 7,1% проб не отвечали гигиеническим нормативам; по физико-химическим показателям — 437 пробы, из них не отвечали требованиям — 7,3%, и т. ч. по показателям фальсификации — 7,3%.