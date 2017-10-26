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15:40 (мск), источник: РИА Крым

Крым лидирует в ЮФО по росту объемов промпроизводства

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. По итогам января-сентября Республика Крым увеличила объем промышленного производства на 2,3%. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил глава комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Валерий Коваленко.

Источник: РИА "Новости"

«Такие положительные тенденции позволили Республике Крым занять первое место среди регионов, входящих в ЮФО», — сказал он.

Коваленко добавил, что также в РК улучшилась ситуация с товарооборотом с другими регионами России. «Оборот оптовой торговли увеличился на 11,4%, а розничной — на 0,9%», — уточнил он.

В то же время депутат обратил внимание на снижение объемов производства в сельском хозяйстве (на 5,2%), растениеводстве (на 3,7%) и животноводстве (на 7,9%). По его словам, комитету ГС РК по аграрной политике, экологии и природным ресурсам поручено разобраться в ситуации, «провести совещание и вынести данный вопрос на рассмотрение депутатского корпуса».

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