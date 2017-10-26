Крым лидирует в ЮФО по росту объемов промпроизводства

Коваленко добавил, что также в РК улучшилась ситуация с товарооборотом с другими регионами России. «Оборот оптовой торговли увеличился на 11,4%, а розничной — на 0,9%», — уточнил он.

В то же время депутат обратил внимание на снижение объемов производства в сельском хозяйстве (на 5,2%), растениеводстве (на 3,7%) и животноводстве (на 7,9%). По его словам, комитету ГС РК по аграрной политике, экологии и природным ресурсам поручено разобраться в ситуации, «провести совещание и вынести данный вопрос на рассмотрение депутатского корпуса».