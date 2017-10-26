Бюджет Волгоградской области будет напряженным, но бездефицитным

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Общественное обсуждение бюджета состоялось в актовом зале Волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы. В нем приняли участие руководители органов исполнительной власти региона, областной думы, главы администраций городов и районов Волгоградской области, и общественники.

Как отметил первый вице-губернатор, бюджет региона на следующий год верстается на основе прогнозов социально-экономического развития Волгоградской области.

— В связи с изменениями налогового законодательства нововведений в документе, если сравнивать с предыдущими периодами, много. И хотя исполнение бюджета ожидается напряженным, тем не менее, экономика региона обладает серьезным налоговым потенциалом и способна сформировать бездефицитный бюджет, — сказал Александр Дорждеев.

Он также отметил, что серьезных изменений в бюджетной политике региона потребовало выполнении задачи, поставленной губернатором Андреем Бочаровым, по увеличению к 2021 году валового регионального продукта Волгоградской области до одного триллиона рублей. Для сравнения: в 2012 году объем ВРП составлял 571,5 млрд рублей, в 2014 — 715,4 млрд рублей, в 2017-ом этот показатель по предварительным данным составляет 819,8 млрд рублей.

По мнению главного финансиста региона, существенный импульс развитию экономики региона, а соответственно и росту ВРП, и изменению его структуры в пользу реального сектора, придаст завершение в текущем году крупных инвестиционных проектов. В том числе, создание фармакологического кластера в Волгограде, строительство горно-обогатительного комбината в Котельниковском районе, расширение производства автостроительного завода «Волгабас» в Волжском и многих других. В целом, за год объем промышленного производства в Волгоградской области вырос почти на 50 млрд рублей и составил 772,1 млрд рублей. А к 2020 году, по оценке специалистов, данный показатель приблизится к триллиону (954,2 млрд рублей).

— Общий объем консолидированного бюджета Волгоградской области согласно проекту составляет 78,5 млрд рублей, при этом формирование его расходной части проводилось на консервативной основе. Главным было сохранение взятых обязательств по социальной поддержке населения. В частности, сохраняются нормы господдержки семьи и детства, реализация жилищных программ и мер по созданию новых рабочих мест в общеобразовательных учреждениях. Кроме того планируется повышение заработной платы отдельным категориям бюджетников в соответствии с «майскими» указами президента РФ, — подчеркнул Александр Дорждеев.

В ходе слушаний было отмечено, что приоритетными направлениями расходов областного бюджета станет: благоустройство сельских поселений; обеспечение доступности транспортного обслуживания льготным категориям граждан; реализация госпрограмм, направленным на развитие экономики региона; финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу в 2018 году; и софинансирование социально значимых расходов органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.

Так, в следующем году в рамках областного бюджета планируется строительство 69 социально значимых объектов, в том числе школы на тысячу мест в 7-ом микрорайоне г. Камышина. Продолжится строительство сельских дорог, а также реализация приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Будет расширена программа по благоустройству сельских поселений — на реализацию 110 проектов в бюджете 2018 года отведено 412 млн рублей — на 112 миллионов больше, чем в текущем году.

— Приоритеты бюджета Волгоградской области на 2018 год, а также реализация инфраструктурных проектов стали главными темами состоявшейся накануне регулярной рабочей встречи губернатора Андрея Бочарова с членами Совета Волгоградской областной думы. Данные приоритеты, в числе которых комплексное развитие территорий и поддержка социальной сферы, в Волгоградской области выполняются в полном объеме с 2014 года. Есть и дополнительная нагрузка на бюджет в виде подготовки к ЧМ-2018 и 75-летию Победы в Сталинградской битве. Эти мероприятия мы должны провести достойно. Депутатский корпус будет поддерживать эти направления в полном объеме. Если же говорить в целом, то консолидированный бюджет Волгоградской области на 2018 год выстроен сбалансировано. Есть понимание, что он будет выполнен. Мы берем на себя только те обязательства, которые сможем выполнить. Уверен, проект будет поддержан областной думой, — отметил председатель Волгоградской областной думы Николай Семисотов.

Как отметила заместитель председателя Волгоградской областной думы Ирина Соловьева, приведение в порядок общественных территорий, которое ведется в регионе с 2014 года в прямом взаимодействии с местными жителями, дало возможность людям увериться, что от них многое зависит.

— Повышение уровня жизни населения — это очень важный вопрос, и замечательно, что в бюджете следующего года ему уделяется достойное внимание, — сказала она.

Председатель комитета по бюджету и налогам облдумы Илья Кошкарев высоко оценил роль администрации региона в повышении доходной части консолидированного бюджета Волгоградской области. При этом он отметил, что у региона еще есть резервы, как в доходной, так и расходной части. В частности, по словам депутата, можно получить существенную экономию, сократив количество объектов, находящихся на содержании областного комитета госимущества.