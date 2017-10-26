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16:11 (мск), источник: РИА Новости

Бюджет Нижегородской области на 2018 год планируется бездефицитным

Власти Нижегородской области сформировали бюджет региона на 2018 год бездефицитным; доходы бюджета запланированы в объеме 138,9 миллиарда рублей, расходы — в 138 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Источник: РИА Новости

Внесение проекта бюджета для утверждения в законодательное собрание состоялось в среду.

«Бюджет области на 2018 год будет бездефицитным, то есть доходы превысят расходы почти на 1 миллиард рублей. Такого баланса удалось добиться в основном за счет роста доходной части», — приводит пресс-служба слова и.о. министра финансов региона Ольги Сулемы, которая считает профицит бюджета налоговой отдачей от развития реального сектора экономики.

По словам главы парламента Евгения Лебедева, чьи слова также приводит пресс-служба, наибольшую часть расходов бюджета занимают средства на поддержку социальной сферы, на которую ежегодно направляется более 2/3 бюджетных средств или 70% от расходов.

В пресс-службе добавили, что врио главы региона также подключился к формированию бюджета. Он поручил увеличить на две трети расходы на высокотехнологичную медицинскую помощь и лекарственное обеспечение льготников.

После внесения проекта бюджета в ОЗС, депутаты рассмотрят документ, внесут в него поправки, если это необходимо, и планируют его принять не позднее 23 декабря.

Доходы областного бюджета на 2018 год сформированы в объеме 138,9 миллиарда рублей, в том числе безвозмездные поступления от бюджетов других уровней планируются в сумме 14,3 миллиарда рублей. Налоговые и неналоговые доходы бюджета спрогнозированы в сумме 124,6 миллиарда рублей, что на 5% больше, чем в 2017 году.

Расходы бюджета спрогнозированы в объеме 138 миллиарда рублей, это на 3,6% больше, чем годом ранее.

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 Бюджет Нижегородской области на 2018 год планируется бездефицитным
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