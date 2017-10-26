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15:33 (мск), источник: Podrobno.uz

«Узавтосаноат» и GM создали автомобильный альянс

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. АО «Узавтосаноат» и GM согласовали создание Альянса GM-Узбекистан — новой платформы сотрудничества, отвечающей потребностям растущей автомобильной индустрии Узбекистана. «Узавтосаноат и GM будут совместно развивать продажи под брендами Chevrolet и Ravon.

Источник: Podrobno.uz

АО «Узавтосаноат» и GM будут осуществлять совместную деятельность в рамках нового альянса, который создается с целью дальнейшего развития автомобильной промышленности Узбекистана. «Альянс GM Узбекистан» внесет свой вклад в обеспечение большей самостоятельности узбекской автомобильной индустрии.

В рамках «Альянса GM Узбекистан», АО «Узавтосаноат» и GM продолжат сотрудничество по производству автомобилей и двигателей в Узбекистане, а также продвижению и реализации автомобилей под брендами Chevrolet и Ravon на внутреннем и экспортном рынках.

С 2007 года совместная деятельность АО «Узавтосаноат» и GM позволило удвоить объемы производства автомобилей в Узбекистане, была проделана большая работа по расширению местной сети поставщиков, инвестированы значительные ресурсы в развитие местного персонала, обеспечены поставки высококачественных автомобилей клиентам в Узбекистане и на экспортных рынках.

АО «Узавтосаноат» и GM едины во мнении, что переход на новый формат взаимоотношений отражает развитие отрасли и существенный рост его потенциала за последние 10 лет. Реструктуризация взаимоотношений от сотрудничества в формате совместного предприятия к переходу на платформу «Альянса GM Узбекистан» обеспечит большую самостоятельность национальной автомобильной промышленности Узбекистана.

Стороны будут работать над реализацией утвержденных проектов по освоению новых видов продукции. В рамках «Альянса GM Узбекистан» стороны также будут изучать расширение экспорта автомобилей в страны СНГ и на новые рынки.

Альянс также обеспечит доступ к автомобильным технологиям и ноу-хау GM. .

В рамках Альянса, АО «Узавтосаноат» возьмет на себя полный контроль за операционной деятельностью по производству автомобилей и двигателей, включая продвижение бренда Ravon для продуктов GM, реализуемых на экспортных рынках. АО «Узавтосаноат» продолжит производство и продажу автомобилей Chevrolet внутри страны, что будет являться фундаментом совместной деятельности, при этом экспортные поставки под брендом Ravon будут расширяться.

«Учитывая укрепление отрасли, сейчас самое подходящее время для перехода к Альянсу. GM останется в Узбекистане и будет продолжать поддерживать дальнейшее развитие автомобильной промышленности Узбекистана», — заявил глава GM Operations Uzbekistan г-н Хектор Вильярреал.

Обе компании подтвердили, что переход к Альянсу не повлияет на уровень занятости или объемы производства автомобилей и двигателей. GM продолжит поставку компонентов для производства автомобилей и двигателей в Узбекистане и продолжит поддерживать автомобильную промышленность Узбекистана после перехода к Альянсу через вновь создаваемую компанию — GM Advisory Services, деятельность которой будет направлена на предоставление консультативной и технической поддержки.

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