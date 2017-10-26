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15:47 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Челябинской области увеличатся сборы налога на имущество

ЧЕЛЯБИНСК, 26 октября, ФедералПресс. В Челябинской области вырастет число объектов коммерческой недвижимости, с которых будет взиматься налог на имущество. О новшестве в региональном налогообложении рассказал сегодня, 26 октября, на заседании Законодательного собрания Челябинской области спикер ЗСО Владимир Мякуш.

По словам Мякуша, возглавляющего помимо ЗСО в целом еще и комитет по бюджету и налогам законодательного органа, новая поправка изменяет параметры площади налогооблагаемой коммерческой недвижимости: если ранее обязательные сборы взимались с владельцев объектов от двух тысяч квадратных метров площадью, то теперь налогом на имущество облагаются также хозяева площадей от полутора тысяч квадратных метров и выше.

«Закон был внесен губернатором Челябинской области и предусматривает снижение площади объектов коммерческой недвижимости, облагаемых налогом на имущество организаций, с двух до полутора тысяч, — напомнил коллегам Владимир Мякуш. — В прошлом месяце мы законопроект уже рассматривали, приняли решение не торопиться. Продолжили работу и за прошедший месяц рассмотрели разные предложения и варианты, в том числе от коммерческих структур и сообществ. Мы пришли к выводу, что проект закона от губернатора — самый оптимальный. Не форсируя события, мы постепенно снижаем размер площади налогооблагаемой коммерческой недвижимости. В следующем году мы посмотрим, как этот закон работает, если не будет эксцессов, будем разрабатывать новые предложения. Принятие этого законопроекта и послужит развитию Челябинской области, и не будет ухудшать условий для малого бизнеса».

Добавим, проект был принят сразу в третьем чтении, в силу он вступит с 1 января 2018 года.

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