В Челябинской области увеличатся сборы налога на имущество

По словам Мякуша, возглавляющего помимо ЗСО в целом еще и комитет по бюджету и налогам законодательного органа, новая поправка изменяет параметры площади налогооблагаемой коммерческой недвижимости: если ранее обязательные сборы взимались с владельцев объектов от двух тысяч квадратных метров площадью, то теперь налогом на имущество облагаются также хозяева площадей от полутора тысяч квадратных метров и выше.

«Закон был внесен губернатором Челябинской области и предусматривает снижение площади объектов коммерческой недвижимости, облагаемых налогом на имущество организаций, с двух до полутора тысяч, — напомнил коллегам Владимир Мякуш. — В прошлом месяце мы законопроект уже рассматривали, приняли решение не торопиться. Продолжили работу и за прошедший месяц рассмотрели разные предложения и варианты, в том числе от коммерческих структур и сообществ. Мы пришли к выводу, что проект закона от губернатора — самый оптимальный. Не форсируя события, мы постепенно снижаем размер площади налогооблагаемой коммерческой недвижимости. В следующем году мы посмотрим, как этот закон работает, если не будет эксцессов, будем разрабатывать новые предложения. Принятие этого законопроекта и послужит развитию Челябинской области, и не будет ухудшать условий для малого бизнеса».