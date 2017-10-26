Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Покушение на депутата в Киеве признали терактом
Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о принадлежности Крыма
Золотов назвал причину расстрела солдат лейтенантом в Чечне
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ рассказали о причине отказа болгарских пилотов летать на МиГе
Тина Канделаки пришла в мини-юбке на бал - кадры
Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о принадлежности Крыма
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
Ученые рассказали, зачем нужна ревность
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
В России впервые напечатали жилой дом на 3D-принтере
Минфин разработает ипотеку под 6 процентов
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
16:11 (мск), источник: Nakanune.ru

Для проведения второго этапа испытаний Макаровский мост вновь закроют

Макаровский мост в Екатеринбурге вновь закроют для проведения второго этапа испытаний. Мост будет закрыт сегодня, перекрытие продлится в течение ночи.

За это время по путепроводу проедет трамвай, груженый песком.

Как сообщили Накануне.RU в администрации Екатеринбурга, движение по мосту будет закрыто с 22.00 26 октября до 6.00 27 октября.

Напомним, речь идет о проверке несущих конструкций моста на прочность. Как только будет дано положительное заключение экспертов по сооружению запустят трамвайное движение. Вначале будет курсировать маршрут № 21 — в сторону вокзала. После установки специального оборудования, обеспечивающего реверсивное движение — ориентировочно через месяц, через мост будет ходить трамвай № 3 — в обратном направлении. На время реконструкции путепровода по нему будут двигаться только два трамвайных маршрута. Это связано с условиями ограничения нагрузки на сооружение и техническими возможностями. Еще семь трамвайных маршрутов, ранее курсировавших через мост, будут двигаться по временной схеме, которая работает в настоящее время.

Добавим, ранее мост испытывали пневмоколесным транспортом. После того, как эксперты дали положительное заключение, по мосту открыли автомобильное движение.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Российский офицер, охранявший гостайну, примкнул к ИГ* из-за долгов
МВД назвало причину обысков в театре Джигарханяна
Поклонская ответила Собчак на слова о «быдле»
Кремль прокомментировал доклад о воюющих на стороне ИГ россиянах
Следователи назвали основную версию нападения на Фельгенгауэр
При взрыве на фабрике фейерверков в Джакарте погибли 47 человек
Директора РАМТ Софью Апфельбаум задержали после допроса в СК
Собчак стала лидером рейтинга недоверия «Левада-центра»
Спорт
Унылый трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак» Кубок России вновь оказался не нужен болельщикам
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня» В премьерном выпуске телезрители впервые увидят современный поисковый центр шоу
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь