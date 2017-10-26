Для проведения второго этапа испытаний Макаровский мост вновь закроют

Напомним, речь идет о проверке несущих конструкций моста на прочность. Как только будет дано положительное заключение экспертов по сооружению запустят трамвайное движение. Вначале будет курсировать маршрут № 21 — в сторону вокзала. После установки специального оборудования, обеспечивающего реверсивное движение — ориентировочно через месяц, через мост будет ходить трамвай № 3 — в обратном направлении. На время реконструкции путепровода по нему будут двигаться только два трамвайных маршрута. Это связано с условиями ограничения нагрузки на сооружение и техническими возможностями. Еще семь трамвайных маршрутов, ранее курсировавших через мост, будут двигаться по временной схеме, которая работает в настоящее время.