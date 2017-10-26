Под Калининградом добыли янтарный самородок весом более одного килограмма

Источник: РИА Новости

«В карьере комбината добыли янтарный самородок, его масса 1 килограмм 140 граммов. Он стал уже 15-м с начала этого добычного сезона», — сказала Манахова.

Янтарные камни массой более 1 килограмма попадаются нечасто, оценку каждому такому самородку делает экспертная комиссия Гохрана России по целому ряду критериев, в том числе по качеству, форме, наличию сколов и шероховатостей. После этого принимается решение о том, станет ли камень музейным экспонатом или он может быть продан с аукциона. Первые такие торги прошли в Калининградской области в 2016 году в рамках проведения Первого экономического форума янтарной отрасли.

По словам Манаховой, янтарь добывают на побережье Балтийского моря вблизи поселка Янтарный в Калининградской области, где, по оценкам специалистов, сосредоточено около 90% его разведанных мировых запасов. Ежегодно Калининградский янтарный комбинат, единственное в России подобное предприятие, добывает около 300 тонн сырья. Запасы месторождения оцениваются более чем в 110 тысяч тонн.