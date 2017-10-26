Жириновский попросил создать «Деревню гномов» в Подмосковье

Источник: РИА Новости

«Прошу Вас оказать содействие в реализации проекта по созданию на территории Московской области лесного парка «Деревня гномов», — говорится в письме Жириновского к Донскому, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

По мнению Жириновского, под парк следует отвести лес площадью около 100 гектаров, граничащий с ЗАО «Совхоз имени Ленина». Предполагается, что совхоз создаст в парке сеть дорожек для езды верхом, на велосипедах, а также для пешеходов.