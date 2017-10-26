Жириновский попросил создать «Деревню гномов» в Подмосковье
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Руководитель фракции
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Руководитель фракции
«Прошу Вас оказать содействие в реализации проекта по созданию на территории Московской области лесного парка «Деревня гномов», — говорится в письме Жириновского к Донскому, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
По мнению Жириновского, под парк следует отвести лес площадью около 100 гектаров, граничащий с ЗАО «Совхоз имени Ленина». Предполагается, что совхоз создаст в парке сеть дорожек для езды верхом, на велосипедах, а также для пешеходов.
«Учитывая тот факт, что 2017 год объявлен Годом экологии, подразумевающим улучшение состояния экологической безопасности страны и ее граждан, создание досуговых центров в ее экологически чистых районах соответствует направлению государственной политики в данной области», — утверждает Жириновский.