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17:08 (мск), источник: РИА Новости

Жириновский попросил создать «Деревню гномов» в Подмосковье

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Руководитель фракции Либерально-демократической партии России в Госдуме Владимир Жириновский хочет создать недалеко от подмосковного города Видное парк «Деревню гномов», соответствующее обращение либерал-демократ отправил министру природных ресурсов и экологии России Сергею Донскому.

Источник: РИА Новости

«Прошу Вас оказать содействие в реализации проекта по созданию на территории Московской области лесного парка «Деревня гномов», — говорится в письме Жириновского к Донскому, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

По мнению Жириновского, под парк следует отвести лес площадью около 100 гектаров, граничащий с ЗАО «Совхоз имени Ленина». Предполагается, что совхоз создаст в парке сеть дорожек для езды верхом, на велосипедах, а также для пешеходов.

«Учитывая тот факт, что 2017 год объявлен Годом экологии, подразумевающим улучшение состояния экологической безопасности страны и ее граждан, создание досуговых центров в ее экологически чистых районах соответствует направлению государственной политики в данной области», — утверждает Жириновский.

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